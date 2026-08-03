Video: watson/nina bürge

Hymne vor dem ersten Spiel der Frauen-Baseball-Liga in den USA geht viral

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Am Wochenende fand das erste offizielle Spiel der professionellen US-Baseball-Liga der Frauen statt. Vor dem Spiel wurde die US-Hymne von drei Frauen gesungen. Videos der Hymne gehen nun wegen der musikalischen Performance der drei Sängerinnen viral. Hör sie dir im Video an:

Video: watson/nina bürge

Eine der drei Frauen war die ehemalige Sängerin der Band Martha and the Vandellas, Martha Reeves. Die Girlgroup hatte in den 1960er Jahren ihre grössten Hits wie den Song «Dancing in the Street». (nib)