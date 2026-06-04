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Trump vergleicht UFC-Arena mit Eiffelturm – und will sie am liebsten behalten

Zu seinem Geburtstag gönnt sich der US-Präsident MMA-Kämpfe vor dem Weissen Haus. Schon jetzt schwärmt Trump von der Arena – und will sie womöglich stehen lassen.

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Anlässlich von Donald Trumps 80. Geburtstag am 14. Juni und der 250-Jahr-Feier finden vor dem Weissen Haus in einer Arena MMA-Kämpfe statt. Der Aufbau für die «UFC Freedom Fights 250» läuft bereits. Der US-Präsident scheint schon jetzt begeistert, wie US-Medien berichten. In einem Video, das er am Dienstagabend postete, vergleicht er den Käfig mit dem Eiffelturm in Paris. Dieser wurde ursprünglich für die Weltausstellung 1989 gebaut und sollte nach 20 Jahren wieder abgebaut werden. Doch am Ende wurde anders entschieden.

Trump hofft nun in Washington auf einen ähnlichen Effekt: «Wir bauen vor dem Weissen Haus etwas, das viele Menschen anziehen wird. Ehrlich, es wird ein grossartiger UFC-Kampf am 14. Juni und wenn ich mir das so anschaue, werden wir die Arena vielleicht niemals wieder abbauen», so Trump.

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Normalerweise wird der Platz, auf dem die Arena steht, von Präsidenten für Helikopterflüge benutzt. Bis vor kurzem hatten Medienvertreterinnen und -vertreter so die Gelegenheit, ihnen beim Gang zum Helikopter oder zum Weissen Haus kurz Fragen zuzurufen. Seit den Aufbauarbeiten ist das nicht mehr möglich. Auch andere Anlässe finden regelmässig auf dem Platz statt, etwa die traditionelle Eiersuche des Weissen Hauses.

Trump ist bekennender MMA-Fan. Schon vor knapp einem Jahr hatte er angekündigt, dass er Showkämpfe zur Jubiläumsfeier der USA plant. Das Fest soll mehrere Wochen dauern. Ebenfalls geplant war ein grosses Konzert mit prominenten Acts, Künstlerinnen und Künstler hatten jedoch kürzlich reihenweise abgesagt. (vro)