Der US-Präsident will zum 250. Geburtstag der USA einen Kampfsport im weissen Haus abhalten. Bild: keystone

Trump will 250. Geburtstag der USA mit UFC-Kampfsportevent feiern

Die USA werden im kommenden Jahr 250 Jahre alt. Für das Jubiläum hat Präsident Donald Trump bereits Pläne.

US-Präsident Donald Trump erwägt, anlässlich des 250-jährigen Jubiläums der Vereinigten Staaten eine Kampfsportveranstaltung am Weissen Haus in Washington auszurichten. Das erklärte der Republikaner in einer Rede vor Anhängern in Iowa am Donnerstag (Ortszeit). Seinen Vorstellungen nach könnten bis zu 20'000 Zuschauer einem Kampf der Mixed-Martial-Arts-Organisation Ultimate Fighting Championship (UFC) beiwohnen. «Auf dem Gelände ist reichlich Platz», erklärte der US-Präsident.

Trump gilt als grosser Fan des Mixed Martial Arts (MMA) und besuchte wenige Tage nach seinem Wahlsieg im November einen Kampf in New York, wo er neben UFC-Präsident Dana White sass. White zählt zu Trumps Vertrauten und unterstützte ihn mehrfach öffentlich. Unmittelbar nach seinem Wahlsieg trat White mit Trump und seiner Familie auf einer Bühne auf. Die USA feiern am 4. Juli 2026 ihr 250-jähriges Bestehen. Dazu soll es landesweit eine Reihe an Veranstaltungen geben.