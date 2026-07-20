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So reagieren spanische TV-Kommentatoren auf dem WM-Titel von Spanien

Video: watson/nina bürge

«VAMOS ESPANA»: So reagieren spanische TV-Kommentatoren auf den WM-Titel

20.07.2026, 09:5720.07.2026, 09:57

Nach dem alles entscheidenden Tor in der Verlängerung des Fussball-WM-Finals von Spanien gegen Argentinien sind nicht nur die spanischen Spieler auf dem Platz aus dem Häuschen, sondern auch die spanischen Fussball-Kommentatoren. Schau dir die Reaktionen im Video an:

Video: watson/nina bürge

In der Nacht von Sonntag auf Montag (Schweizer Zeit) hat Spanien den Fussball-WM-Final gegen Argentinien mit einem Resultat von 1:0 gewonnen. Spanien krönt sich damit zum zweiten Mal zum Fussball-Weltmeister. (nib)

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