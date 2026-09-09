Donald Trump bei einem «Steel Across America»-Event am vergangenen Dienstag. Bild: Keystone

«Feuerwehrleute trugen mich weg» – das steckt hinter Trumps Aussage zu 9/11

Nina Bürge Folge mir

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Der US-Präsident Donald Trump hat am 8. September, an einem Anlass zum Gedenken an die Opfer des Terroranschlags auf die Twin Towers am 11. September 2001, eine Rede gehalten. Dabei erinnerte er an die Opfer und ehrte die Rettungskräfte, die im Einsatz standen. Was Trump dabei genau gesagt hat, siehst du hier:

Video: watson/nina bürge

Während seiner Rede erzählte er, dass er nach dem Terroranschlag selbst von Feuerwehrleuten gerettet wurde. Zwei Männer sollen ihn von einem Gebäude weggetragen und somit potenziell sein Leben gerettet haben. In den sozialen Medien kursiert ein Ausschnitt dieser Ansprache, Nutzer von Social-Media-Plattformen behaupten, dass Trump nach dem Einsturz der Twin Towers vor Ort gewesen sei und dort gerettet wurde.

Trump war an 9/11 nicht vor Ort

Bereits in den vergangenen Jahren erzählte der US-Präsident ähnliche Geschichten zu einer angeblichen Rettung. So beispielsweise im Jahr 2016 gegenüber dem Nachrichtenportal «Politico». Das US-amerikanische Nachrichtenportal CNN hat die von Donald Trump erzählte Rettungsgeschichte im Zusammenhang mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 nachgeprüft.

Der Fernsehsender hält fest, dass Trump am Tag der Anschläge nicht am World Trade Center war. Am 11. September 2001 befand er sich nach den verfügbaren Angaben im Trump Tower in Manhattan und damit mehrere Kilometer vom Ort der Anschläge entfernt. Es gibt keine Belege dafür, dass er sich während der Anschläge an den Twin Towers oder in deren unmittelbarer Umgebung aufhielt.

Was hat sich wirklich zugetragen?

Das hat Trump in seiner Rede vom Dienstag aber auch nicht gesagt. In seiner jüngsten Version schilderte er nämlich, dass ihn Feuerwehrleute in der Nähe des früheren «U.S. Steel Building» – dem heutigen «One Liberty Plaza» – aus einer gefährlichen Situation gerettet hätten. Er behauptete, das Gebäude habe zu wackeln begonnen und zwei Feuerwehrleute hätten ihn deshalb weggetragen.

CNN findet jedoch keine Belege dafür, dass Trump sich zu diesem Zeitpunkt im oder am «One Liberty Plaza» befand oder dass eine solche Rettung stattgefunden hat. Das Gebäude wurde nach den Anschlägen tatsächlich vorübergehend geräumt, weil Rettungskräfte Sicherheitsbedenken wegen möglicher Schäden hatten. Diese Evakuierung ist dokumentiert, ein Aufenthalt Trumps dort jedoch nicht.

Auch der pensionierte Feuerwehrmann Richard Alles, der während der Rettungs- und Bergungsarbeiten nach den Anschlägen in der Gegend tätig war, erklärte 2019 gegenüber der «New York Times», dass er Trump dort nicht gesehen habe.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Es ist belegt, dass Trump am 11. September 2001 nicht bei den eingestürzten Twin Towers war. Für seine spätere Darstellung, er sei in der Nähe des «One Liberty Plaza» von Feuerwehrleuten gerettet worden, gibt es keine bestätigenden Belege. CNN bewertet diese zentrale Aussage seiner Erzählung daher als unbelegt. (nib)