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Trump sorgt mit Aussage an Wahlkampfevent in Nebraska für Aufsehen

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«Sollen sie doch L.A. auslöschen»: Trump sorgt mit Aussage für Empörung

06.10.2026, 14:2406.10.2026, 14:48

Donald Trump sorgte am Montagabend bei einer Wahlkampfveranstaltung für Aufsehen. Bei einer Rede deutete der 80-Jährige an, er würde Los Angeles oder San Diego vom Iran «auslöschen» lassen. Der US-Präsident sagte, dies sei ein kleiner Preis für den Schutz des Landes.

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Die Aussagen stiessen unter anderem beim kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom auf Kritik. Auf X reagierte Newsom und bezeichnete ihn als «geistesgestört und gefährlich».

Laut des «Guardian» warnte Trump bereits zuvor, ein iranisches Atomprogramm könne US-Städte bedrohen. In seiner letzten Rede zur Lage der Nation behauptete er zudem, der Iran entwickle Raketen, die bald US-Gebiet erreichen könnten. (emk)

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