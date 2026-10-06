«Sollen sie doch L.A. auslöschen»: Trump sorgt mit Aussage für Empörung
Donald Trump sorgte am Montagabend bei einer Wahlkampfveranstaltung für Aufsehen. Bei einer Rede deutete der 80-Jährige an, er würde Los Angeles oder San Diego vom Iran «auslöschen» lassen. Der US-Präsident sagte, dies sei ein kleiner Preis für den Schutz des Landes.
Die Aussagen stiessen unter anderem beim kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom auf Kritik. Auf X reagierte Newsom und bezeichnete ihn als «geistesgestört und gefährlich».
After sending the National Guard and Marines to occupy California, Donald Trump is now saying our foreign enemies should “take out” Los Angeles and San Diego. He is deranged and dangerous.— Gavin Newsom (@GavinNewsom) October 6, 2026
Laut des «Guardian» warnte Trump bereits zuvor, ein iranisches Atomprogramm könne US-Städte bedrohen. In seiner letzten Rede zur Lage der Nation behauptete er zudem, der Iran entwickle Raketen, die bald US-Gebiet erreichen könnten. (emk)
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