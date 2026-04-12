Video: watson/emauella kälin

Wahlen in Ungarn – in unter 60 Sekunden erklärt

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Heute wird in Ungarn gewählt – und diese Abstimmung könnte weit über die Landesgrenzen hinaus von grosser Bedeutung für ganz Europa sein.

Seit inzwischen 16 Jahren steht Viktor Orban an der Spitze der Regierung. Unter ihm gilt Ungarn als korrupt und wirtschaftlich angeschlagenes Land. Doch diesmal könnte es für Orban eng werden. Mit Peter Magyar und seiner Partei Tisza tritt ein ernst zu nehmender Herausforderer an. Umfragen deuten darauf hin, dass seine Partei sogar vorne liegen könnte – ein möglicher Machtwechsel scheint also greifbar.

Was würde ein solcher politischer Umbruch für Europa bedeuten? Das erfährst du alles im Video:

Video: watson/emauella kälin

(emk)

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