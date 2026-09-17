Die EU und Kanada wollen eine Allianz gründen – die wichtigsten Punkte aus Carneys Rede
Kanada und die EU wollen ihre Beziehungen deutlich vertiefen und «auf das höchstmögliche Niveau heben», wie die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen am Mittwoch verkündete. Sie stelle sogar in Aussicht, dass Kanada das erste «assoziierte EU-Mitglied» werden könnte.
Heute äusserte sich auch Mark Carney, der kanadische Premierminister, vor dem europäischen Parlament in Strassburg zum Thema einer verstärkten transatlantischen Allianz zwischen Kanada und Europa.
Er sprach von den gemeinsamen Werten und Zielen und der Möglichkeit einer «gerechten, stabilen und florierenden Weltordnung» in der Rechtstaatlichkeit, territoriale Integrität, Demokratie und Freiheit geschützt seien. An mehreren Stellen in seiner Rede hat Carney auch subtile Seitenhiebe gegen die USA und Donald Trump eingebaut. Wir haben euch hier die wichtigsten Aussagen der Rede zusammengeschnitten.
Wer sich die ganze Rede anschauen möchte, findet sie hier.
(lzo)
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