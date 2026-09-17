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Ursula von der Leyen: Donald Trump droht EU wegen Annäherung an Kanada

FILE - President Donald Trump and European Commission President Ursula von der Leyen shake hands after reaching a trade deal at the Trump Turnberry golf course in Turnberry, Scotland, on July 27, 2025 ...
Ursula von der Leyens Vorschlag, Kanada zu einem assoziierten Mitglied der EU zu machen, findet Donald Trump «lächerlich».Bild: keystone

Trump droht EU wegen geplanter Annäherung an Kanada

17.09.2026, 02:05

US-Präsident Donald Trump reagiert mit einer Drohung auf den Vorstoss von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Kanada zum ersten «assoziierten Mitglied» der Europäischen Union zu machen. «Ich halte das für lächerlich», sagte er auf den Vorschlag angesprochen. Falls er es als «feindseligen Akt» empfinden sollte, würde er hohe Zölle verhängen oder den Handel mit Europa in vielen Bereichen einstellen, warnte Trump vor Reportern.

Falls die EU das in böser Absicht mache, würden die USA «sehr hohe Zölle gegen Europa» verhängen. Trump sagte allerdings auch, dass es in Ordnung sei, falls die Absicht gut sei – ohne genauer zu erläutern, woran er das festmachen würde. Zu Kanada sagte er nur, das Nachbarland sei zuletzt ein «schrecklicher Handelspartner» gewesen.

Die USA und Kanada befinden sich aktuell in einem festgefahrenen Handelsstreit, der zuletzt wieder eskaliert war. Im Zollkonflikt mit der EU hatten sich die Vereinigten Staaten vor mehr als einem Jahr auf ein Zollabkommen geeinigt.

Was von der Leyen vorgeschlagen hat

Kanada soll nach dem Willen der EU-Kommissionspräsidentin das erste «assoziierte Mitglied» der Europäischen Union werden. Als konkrete Bereiche für eine mögliche engere Zusammenarbeit nannte von der Leyen am Mittwoch Technologiefragen, die Produktion von Rüstungsgütern sowie die Künstliche Intelligenz und die Arktispolitik. Wie die geplante assoziierte EU-Mitgliedschaft konkret gestaltet werden soll, erklärte sie allerdings zunächst nicht.

Canadian Prime Minister Mark Carney speaks to the media at a cabinet retreat in Banff, Alberta, Thursday, Sept. 10, 2026. (Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP) Canada Cabinet Retreat
Der kanadische Premier Mark Carney ist für ein «ehrgeizigeres Bündnis» mit der EU.Bild: keystone

Kanadas Premierminister Mark Carney begrüsse den «Vorschlag» zu einem «weitaus stärkeren, ehrgeizigeren Bündnis in der Zukunft». Eine assoziierte Mitgliedschaft wurde in seiner Stellungnahme nicht direkt erwähnt.

Eine reguläre EU-Mitgliedschaft Kanadas ist nach den geltenden Verträgen nicht möglich. Nach Artikel 49 des EU-Vertrags können nur europäische Staaten der Union beitreten. (sda/dpa)

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