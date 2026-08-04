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Nordkorea veröffentlicht Bilder von vollen Stränden und Badeanlagen

Video: watson/nina bürge

Staats-TV veröffentlicht Bilder: So soll es während der Hitzewelle in Nordkorea aussehen

04.08.2026, 12:5504.08.2026, 12:55

Nordkorea wird seit einigen Tagen von einer Hitzewelle überrollt. Diese bringt Temperaturen von bis zu 40 Grad mit sich. Das nordkoreanische Staatsfernsehen hat nun Bilder von vollen Stränden und Wasserparks veröffentlicht. Dort sollen angeblich Tausende Gäste Ferien machen. Schau dir die Ferienorte im Video an:

Video: watson/nina bürge

Die Bilder der vollen Badeanlagen sind jedoch mit Vorsicht zu geniessen. Das nordkoreanische Regime reguliert, welche Bilder an die Öffentlichkeit gegeben werden und welche nicht. Entsprechend kann nicht klar gesagt werden, wer tatsächlich an diese Badeorte darf und wer nicht. (nib)

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