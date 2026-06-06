bedeckt18°
DE | FR
burger
International
Videos

Joko und Klaas: Moderatoren machen auf Pro7 auf Ukraine-Krieg aufmerksam

Video: watson/nina bürge

Joko und Klaas zeigen in Doku den Alltag von Zivilisten im Ukraine-Krieg

06.06.2026, 11:2706.06.2026, 11:27

Die deutschen Fernsehmoderatoren Joko und Klaas treten in ihrem Format «Joko & Klaas gegen ProSieben» gegen ihren Arbeitgeber, den Fernsehsender, an. Dabei müssen sie Aufgaben und Challenges erfüllen. Schaffen sie dies erfolgreich, steht ihnen eine frei bespielbare Sendezeit zur Verfügung, bei der der Fernsehsender alles durchwinkt, was die beiden senden möchten. Verlieren die beiden, müssen sie ProSieben bedingungslos als Moderatoren zur Verfügung stehen.

Die vergangene Folge des Formats haben Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt gewonnen. Somit durften sie die Sendung frei bespielen. Eigentlich handelt es sich dabei um 15 Minuten Sendezeit, dieses Mal sendeten sie jedoch über drei Stunden.

Sie entschieden sich dazu, den Alltag von ukrainischen Zivilistinnen und Zivilisten während des Angriffskriegs von Russland zu zeigen. Das setzten sie um, indem sie ukrainischen Zivilisten Kameras schickten und sie darum baten, ihren Alltag im Krieg aufzunehmen.

Video: watson/nina bürge

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf stehen seit dem Jahr 2009 gemeinsam vor der Kamera. Hauptsächlich moderieren sie Unterhaltungsformate. Doch schon öfters nutzten sie ihre gewonnene Sendezeit, um auf wichtige Themen aufmerksam zu machen. So produzierten sie und ihr Team etwa im Jahr 2020 eine Sendung zum Thema Sexismus und sexualisierter Gewalt gegen Frauen. (nib)

Hier die Doku in voller Länge:

Mehr zu diesem Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
4 Jahre Ukraine-Krieg in 52 Bildern
1 / 54
4 Jahre Ukraine-Krieg in 52 Bildern

Von ihrem Nachbarn überfallen, kämpft die Ukraine ums Überleben. In dieser Bildstrecke schauen wir auf die Ereignisse seit der Invasion Russlands zurück ...
quelle: keystone / bo amstrup
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Russland greift die Ukraine mit Oreschnik-Rakete an
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
8 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
8
Riesen-Fail bei Verkehrskontrolle – Bodycam-Video geht viral
Eine Verkehrskontrolle im US-Bundesstaat Florida sorgt aktuell für Schlagzeilen in den Vereinigten Staaten, nachdem die Betroffene die dazugehörigen Aufnahmen auf Social Media veröffentlicht hat. Der Grund: Die Frau hat eine völlig absurde Busse bekommen – für ein Vergehen, das sie gar nicht hatte begehen können. Schau dir die Szene am besten selbst an:
Zur Story