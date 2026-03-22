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Überschwemmungen in Hawaii – Surferparadies überflutet

Video: watson/elena maria müller

Surferparadies auf Hawaii überflutet – Weitere Regenfälle erwartet

22.03.2026, 10:5222.03.2026, 10:52

Aufgrund heftiger Regenfälle sind Teile der Insel Oahu überflutet worden. Rund 4000 Menschen wurden evakuiert. Ein 120 Jahre alter Damm droht einzubrechen, was weitere verheerende Schäden verursachen würde. Todesopfer gibt es bisher keine.

Die heftigen Regenfälle wurden durch ein Kona-Tief verursacht. Ein saisonaler, sich langsam bewegender subtropischer Zyklon, der sich in den Wintermonaten typischerweise westlich oder nordwestlich von Hawaii bildet. Die Überschwemmungen sind so heftig wie seit über 20 Jahren nicht mehr – Expertinnen und Experten machen den Klimawandel dafür verantwortlich. Die verursachten Schäden werden schätzungsweise eine Milliarde Dollar kosten. (emm, dw, sda, reuters)

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