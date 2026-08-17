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Hayden Panettiere ist tot

NY: Scream VI World Premiere Hayden Panettiere attends the world premiere of Scream VI at AMC Lincoln Square Theater New York New York United States Copyright: LevxRadin
Schauspielerin Hayden Panettiere ist tot.Bild: www.imago-images.de

US-Schauspielerin Hayden Panettiere mit 36 Jahren gestorben

Die US-Schauspielerin und frühere Verlobte von Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko, Hayden Panettiere («Scream 4», «Heroes» und «Nashville»), ist im Alter von 36 Jahren gestorben.
17.08.2026, 06:0617.08.2026, 09:08

Das berichteten die US-Sender ABC und Fox News sowie andere US-Medien unter Berufung auf eine Mitteilung ihres Sprechers. Die Umstände ihres Todes waren zunächst nicht bekannt.

«Mit tiefer Trauer geben wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden bekannt», zitierten ABC und andere Medien aus der Mitteilung. «Sie war ein unglaubliches Licht und eine Naturgewalt, die allen, die sie kannten - und den Millionen, die sie auf der Leinwand sahen -, unermessliche Liebe und Freude schenkte.»

Buch über postnatale Depression und Alkoholsucht

Panettiere, die in den USA als Kinderstar begann und auf eine lange Karriere sowohl im Fernsehen als auch im Film zurückblicken konnte, bleibe vor allem durch ihre Rollen als Claire Bennet in der Erfolgsserie «Heroes» und als Juliette Barnes in der Musical-Serie «Nashville» in Erinnerung, schrieb ABC. In einigen Ländern Europas war sie auch für ihre Beziehung zum früheren Box-Weltmeister Wladimir Klitschko bekannt, mit dem sie eine Tochter hat.

Ukraine&#039;s Wladimir Klitschko and his wife Hayden Panettiere, right, leave the hall after Klitschko lost to Britain&#039;s Tyson Fury in a world heavyweight title fight for Klitschko&#039;s WBA, I ...
Panettiere an der Seite von Wladimir Klitschko im Jahr 2015.Bild: AP/AP

Im Mai hatte Panettiere eine Biografie herausgebracht. In dem Buch namens «This Is Me» schrieb sie unter anderem über eine postnatale Depression nach der Geburt ihrer Tochter und eine Alkoholsucht. In einem Post auf Instagram dazu, der auch auf dem Profil der Schauspielerin zu finden ist, wird sie mit Bezug auf Alkohol zitiert: «In dem Moment, als ich dieses Brennen spürte, war die Angst, die ich seit der Geburt meiner Tochter verspürt hatte, verschwunden.»

Schon 2015 hatte Panettiere bekanntgegeben, sich wegen einer Wochenbettdepression in ein Behandlungszentrum begeben zu haben. (dab/sda/dpa)

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vanilla
17.08.2026 06:24registriert Juni 2021
Oh, das schockt mich. War eine tapfere Frau, eine Kämpferin.
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International anerkannter Experte für ALLES
17.08.2026 06:58registriert Juli 2021
WHAT?!?

Viel zu jung. R.I.P.
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