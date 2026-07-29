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Australien: Drohne filmt erstmals Buckelwal-Geburt

Video: watson/nina bürge

Weltpremiere: Drohne filmt Buckelwal-Geburt vor Australien

29.07.2026, 13:1529.07.2026, 13:15

Vor der Ostküste Australiens ist Forschern nach eigenen Angaben eine Weltpremiere gelungen: Erstmals wurde die Geburt eines Buckelwal-Kalbs mit einer Drohne gefilmt.

Die seltenen Aufnahmen entstanden am Dienstag vor der Küste von Kingscliff im Bundesstaat New South Wales und sollen nun wissenschaftlich ausgewertet werden, wie der Sender ABC unter Berufung auf beteiligte Wissenschaftler berichtete.

Video: watson/nina bürge

Der Drohnenpilot Alex Forrest von der Walschutzorganisation ORRCA (Organisation for the Rescue and Research of Cetaceans in Australia) hatte zuvor ein Buckelwal-Weibchen beobachtet, das sich deutlich langsamer als ihre Gruppe bewegte. Plötzlich habe er eine rote Wolke im Wasser gesehen und zunächst an einen Angriff eines Raubtiers gedacht. Erst als das Kalb an die Wasseroberfläche stieg, sei ihm klar geworden, dass er Zeuge einer Geburt geworden war, zitierte die ABC Forrest.

«Ich hoffe, dass dieses Filmmaterial dazu beitragen kann, das sehr geringe Wissen über die Geburt von Buckelwalen zu erweitern», sagte er. Nach Angaben von ORRCA ist dies erst das vierte Mal überhaupt, dass die Geburt eines Buckelwals gefilmt wurde – und das erste Mal mit Hilfe einer Drohne. Die Aufnahmen seien aus einer Entfernung von mehr als 100 Metern und damit im Einklang mit den australischen Naturschutzvorschriften entstanden.

«Magischer Moment»

Die Meeresbiologin Vanessa Pirotta von der Macquarie University sprach von einem «magischen Moment» bei einem Tier, das über 80 Jahre alt werden kann. «Die Tatsache, dass dieses Junge genau wusste, was zu tun war – nämlich an die Oberfläche zu kommen -, war ein ganz besonderer Moment.» Auf der Plattform X schrieb die Expertin: «Solche Aufnahmen habe ich noch nie gesehen! Ich bin total überwältigt.»

Nach Einschätzung von Experten könnte der Fund zudem bisherige Annahmen über die Fortpflanzung der Meeressäuger infrage stellen. Lange wurde angenommen, dass Buckelwale ihre Jungen ausschliesslich in tropischen Gewässern zur Welt bringen. Die Geburt vor der Küste von New South Wales deute nun darauf hin, dass dies möglicherweise nicht immer der Fall sei.

Derzeit befinden sich Tausende Buckelwale (Megaptera novaeangliae) auf ihrer jährlichen Wanderung entlang der australischen Ostküste in Richtung der wärmeren Gewässer im Norden. Dort paaren sie sich und bringen ihre Kälber zur Welt. Die gewaltigen Meeressäuger gehören mit einer Länge von bis zu 17 Metern und einem Gewicht von bis zu 40 Tonnen zu den grössten Tieren der Erde. (sda/dpa)

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