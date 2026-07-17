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Buckelwal vor deutscher Ostseeküste gesichtet: Es könnte Hartwin sein

Es könnte Hartwin sein: Wal vor deutscher Ostseeküste gesichtet

17.07.2026, 11:2317.07.2026, 11:23

Vor der norddeutschen Küste ist ein grosser Wal unterwegs. Das Deutsche Meeresmuseum habe am Donnerstag zwischen 12 und 14 Uhr zwei Sichtungsmeldungen vor Heiligenhafen erhalten, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

«Das Bild- und Videomaterial, das uns vorliegt, ist qualitativ leider so schlecht, dass wir nicht genau sagen können, ob es sich um den Buckelwal handelt, der sich in den letzten Wochen vor Dänemark aufhielt. Die Grösse und das allgemeine Erscheinungsbild deuten jedoch darauf hin.»

Die Lübecker Nachrichten hatten zuerst darüber berichtet. Da Buckelwal Hartwin, wie er genannt wird, eine Hautkrankheit zu haben scheint und deshalb einen auffällig weissen Rücken hat, deuten die Aufnahmen auf ihn hin. Es könnte sich allerdings auch um einen Belugawal handeln, der sich verirrt hat. Wo sich das Tier aktuell befindet, ist unklar.

Mehrere Sichtungen in den letzten Wochen

In den vergangenen Wochen war Hartwin vor der dänischen Ostseeküste gesichtet worden, unter anderem vor Aarhus. Zuvor hatte es nach Angaben der dänischen Umweltbehörde unter anderem zwischen Jütland und der Insel Fünen Sichtungen gegeben. Sein Aussehen und sein Verhalten liessen darauf schliessen, dass er krank sei. Die Umweltbehörde rief die Menschen dringend dazu auf, Abstand zu dem Wal zu halten.

Buckelwal Hartwin erneut vor Dänemark gesichtet – Behörde appelliert an Bevölkerung

Im Frühjahr war ein Buckelwal sogar bis in deutsche Gewässer geschwommen und unter grosser öffentlicher Aufmerksamkeit immer wieder gestrandet. Eine private Initiative brachte das «Timmy» genannte Tier in einer aufwendigen Aktion in einem Transportkahn in die Nordsee und setzte es dort frei. Fachleute kritisierten das als Tierquälerei. Der Wal überlebte nicht. Mitte Mai wurde er tot vor der dänischen Ostseeinsel Anholt entdeckt. (vro/sda/dpa)

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