Hochwasser Deutschland: Sechs Häuser in Eifel eingestürzt – 30 Vermisste



Hochwasser in Deutschland: Sechs Gebäude eingestürzt, 30 Personen vermisst

Im Städtchen Schuld bei Adenau in der Eifel sind nach massiven Niederschlägen und Hochwasser sechs Häuser eingestürzt, die «SWR» unter Berufung auf die örtliche Polizei berichtet. Bis zu 30 Personen würden vermisst. 25 weitere Gebäude seien einsturzgefährdet. In dieser Region scheint das Hochwasser besonders schlimm zu sein, wie Bilder und Videos auf Twitter zeigen.

Was hier in der Eifel abgeht hab ich so in 34 Jahren nicht erlebt.... pic.twitter.com/ddfHfrsMtu — 🏳️‍🌈lufabom linksgrünversifftundstolzdrauf (@lufabom) July 14, 2021

So sind ganz in der Nähe im Eifelkreis Bitburg-Prüm fünf weitere Personen in einem Haus eingeschlossen, das mittlerweile fast komplett unter Wasser steht. Sie warten auf Luftrettung. Auch in den umliegenden Ortschaften warten viele Menschen auf den Dächern ihrer Häuser auf Rettung.

Gerade meine Eltern erreicht: In der #Eifel und der Region Bitburg ist in vielen Orten der Strom weg, die Pumpen gehen nicht mehr und viele Orte stehen komplett unter Wasser und mussten teilweise evakuiert werden. #Hochwasser #Starkregen pic.twitter.com/VC2J2gVICe — Sascha Kolhey|⚡🟣🇪🇺 (@Sasch_Kohlei) July 14, 2021

Diese Bilder hat mir mein Sohn gerade aus Kall in der Eifel geschickt. So sieht es also aus, wenn das „Bewahren“ konservativer Politik nach Hause in die Häuser kommt. Fahren Sie da hin, Frau @ABaerbock, sprechen Sie mit den Menschen vor Ort, denn das „C“ in „CDU“ bleibt lasch. pic.twitter.com/TJHJC5ay5M — Daniel Schwarz (@DanielSchwarz76) July 14, 2021

Das Video hier hat mir meine Schwester aus der Voreifel geschickt 😱 #Hochwasser #Starkregen pic.twitter.com/ltxjXJWrZf — SHINee is back!!! 🏳️‍🌈 (@Naira_511) July 14, 2021

Zwei Feuerwehrleute sterben

Im Einsatz gegen die Auswirkungen der neuesten Unwetter in Deutschland sind zwei Feuerwehrleute ums Leben gekommen.

In Altena in Nordrhein-Westfalen kam bei der Rettung eines Mannes nach dem Starkregen ein 46 Jahre alter Feuerwehrmann ums Leben. Er wurde von den Wassermassen fortgerissen und ertrank. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei im Märkischen Kreis am Mittwoch. Nur zwei Stunden später kollabierte in dem selben Bundesland ein 52 Jahre alter Feuerwehrmann bei einem Einsatz im Bereich des Kraftwerks Werdohl-Elverlingsen.

(leo/dpa/cma)

