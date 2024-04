«Nächster Schritt der Zusammenarbeit»: Elon Musk trifft Chinas Regierungschef

Die chinesischen Konkurrenten bieten ihre E-Autos allerdings billiger an. Zudem musste Tesla im Januar 1,6 Millionen E-Autos in China zurückrufen, um deren Software zu überarbeiten. (sda/afp)

Tesla äusserte sich auf Anfrage nicht zu Musks erneuter China-Reise nach seinem Besuch im Mai und Juni vergangenen Jahres. Nach Angaben des Staatssenders CCTV lobte Musk am Sonntag das «hart arbeitende und intelligente chinesische Team» in dem riesigen Tesla-Werk in Shanghai. Tesla sei «bereit, den nächsten Schritt bei der Vertiefung der Zusammenarbeit mit China zu gehen, um mehr Win-Win-Ergebnisse zu erzielen», wurde Musk weiter zitiert.

«Chinas sehr grosser Markt wird für ausländisch finanzierte Firmen immer offen sein», so Li am Sonntag nach Angaben des staatlichen Senders CCTV bei einem Treffen mit Musk.

Die reformierte Kirche untersucht sexuellen Missbrauch, die Untersuchungsstelle Sust ist überlastet und DJ Bobo sieht sich harschen Vorwürfen ausgesetzt: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen.

Die Evangelisch-reformierte Kirche der Schweiz will eine grosse Studie über sexuelle Missbräuche durchführen. Ein Fragebogen soll an 80'000 Personen verschickt werden, wie die «NZZ am Sonntag» schrieb. Die Untersuchung solle zeigen, wo und wie häufig Missbrauch geschieht, sagte Rita Famos, Präsidentin der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, in einem Interview mit der Zeitung. Der Kirchenrat habe am Freitag einen entsprechenden Antrag an das Kirchenparlament, die Synode, verschickt. Die Studie koste 1,6 Millionen Franken. Die reformierte Kirche hofft, dass die Resultate auch anderen Institutionen helfen wird, gegen sexuellen Missbrauch vorzugehen.