Gefährlicher als Omikron? 7 Fragen und Antworten zur neuen Corona-Variante

Bis heute hat die WHO fünf Varianten als besorgniserregend bezeichnet, als Variant of Concern (VOC). Daneben gibt es noch mehrere Variant of Interest (VIC), das sind interessante Varianten, die beobachtet werden.

Das kann man nicht sagen. Mutationen von Viren sind sehr häufig, die Gefährlichkeit muss sich erst noch zeigen. Bei Omikron ging es allerdings schnell. Am 24. November wurde in Südafrika über die Identifizierung einer neuartigen SARS-CoV-2 Variante berichtet. Zwei Tage später wurde diese bereits zur besorgniserregenden Virusvariante Omikron ernannt.

Die Studienautoren und Autorinnen schreiben in ihrer Preprint-Studie lediglich, dass die erhobenen Daten ein weiteres Beispiel für die Unvorhersehbarkeit des Auftretens von neuen Sars-CoV-2-Varianten seien sowie für deren Einschleppung aus dem Ausland in ein bestimmtes geographisches Gebiet.

Omikron hat an derselben Stelle, wo bei der neuen Variante E484K gesehen wurde, die Mutation E484A. Alpha hat an der Stelle 484 keine Mutation, Beta und Gamma haben auch E484K. «Diese Varianten sind nicht miteinander verwandt und ich glaube nicht, dass man von einzelnen Mutationen auf klinische Eigenschaften der Variante schliessen kann», sagt Richard Neher von der Universität Basel.

In gewissen Medien ist von atypischen Kombinationen zu lesen. Da widerspricht der Forscher vom Biozentrum der Uni Basel . «Ähnliche Kombinationen von Mutationen haben wir auch bei anderen Varianten schon gesehen.» Aber natürlich habe diese Variante auch Mutationen, die neu sind. Dies sei aber nicht per se besorgniserregend, sagt Neher.

Experten des IHU Mediterranee Infection in Marseille haben die Variante B.1'640.2 entdeckt. Veröffentlicht haben die französischen Forscher ihre Entdeckung in einer Preprint-Studie auf medRxiv, einer Webseite verschiedener namhafter Universitäten und Institute wie zum Beispiel Yale. Preprint bedeutet, dass die Studie noch nicht von unabhängigen Wissenschaftern begutachtet ist.

Zahl der Migranten am Ärmelkanal 2021 drei Mal so hoch wie 2020

US-Gericht veröffentlicht Deal von Klägerin gegen Prinz Andrew

Bei den Missbrauchsanschuldigungen gegen den britischen Prinzen Andrew kommt ihm womöglich eine am Montag veröffentlichte aussergerichtliche Einigung aus dem Jahr 2009 zugute. Demnach hatte die US-Amerikanerin Virginia Giuffre mit dem Multimillionär Jeffrey Epstein vereinbart, niemanden aus dessen Umfeld zu beschuldigen, der als «potenzieller Angeklagter» gelten könnte. In dem in New York veröffentlichten Dokument ist auch eine Zahlung von 500 000 Dollar (damals rund 330 000 Euro) an Virginia Roberts - ihr damaliger Name - genannt.