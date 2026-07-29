Zwischen Ende Juni und Ende Juli seien im Amboseli-Nationalpark 15 Todesfälle festgestellt worden (Symbolbild). Bild: www.imago-images.de

Elefanten sterben in Kenia einen rätselhaften Tod – Untersuchung

Der rätselhafte Tod von mehr als einem Dutzend Elefanten hält Kenia in Atem. Nun wurde eine Untersuchung zu den Vorfällen eingeleitet.

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

Nach dem rätselhaften Tod von 15 Elefanten in einem Nationalpark in Kenia ist in dem ostafrikanischen Land eine Untersuchung eingeleitet worden. Zwischen Ende Juni und Ende Juli seien im Amboseli-Nationalpark 15 Todesfälle festgestellt worden, teilte die Organisation Kenya Wildlife Service am Dienstag mit. Zehn der toten Elefanten wiesen demnach ähnliche klinische Symptome auf, darunter eine Teillähmung.

Dadurch seien die Tiere nicht mehr in der Lage gewesen, sich auf den Beinen zu halten, hiess es weiter. Sie seien dann binnen ein bis zwei Tagen verendet. Die übrigen fünf Tierkadaver seien bereits so stark verwest gewesen, dass die Todesursache nicht mehr feststellbar war.

Toxische Substanz bei den Weibchen?

Bis auf einen männlichen Elefanten handelt es sich der Organisation zufolge bei den toten Tieren durchweg um weibliche Tiere oder Jungtiere. Vorläufige Untersuchungen wiesen bei mehreren der betroffenen Elefanten auf eine mögliche toxische Substanz hin.

Der Amboseli-Nationalpark in Kenia ist weltberühmt für seine Artenvielfalt und die Aussicht auf den Kilimandscharo jenseits der Grenze zu Tansania. Elefantenherden und Savannenlandschaften ziehen jährlich Zehntausende Besucher an.