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Das Startdatum für die neue Staffel «Bachelorette» mit Ariel ist bekannt

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Das Startdatum für die neue Staffel «Bachelorette» mit Ariel ist bekannt

15.09.2026, 06:0015.09.2026, 06:00

Der Kampf um Ariels Herz beginnt am Montag, 26. Oktober. Ab dann wird die neue Staffel der «Bachelorette» auf 3+ und auf der Streamingplattform Oneplus ausgestrahlt, wie der Sender in einer Medienmitteilung schreibt.

«DIE BACHELORETTE» mit Ariel startet am 26. Oktober.
Ende Oktober geht es los mit der elften Staffel der Kuppelsendung. Bild: 3+

In der Reality-Bubble ist die neue Bachelorette keine Unbekannte. So hat sie bereits bei Formaten wie «Are You the One», «Prominent getrennt» oder «The Real Life #Züri» mitgemacht. Oder zuletzt beim Dschungelcamp, wo sie sich den sechsten Platz holte. Die 23-Jährige lebt in Basel und ist Mutter einer 2-jährigen Tochter.

Noch nicht bekannt sind die Namen der Kandidaten, die sich um die Gunst von Ariel bemühen werden, diese werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. (ome)

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«Plötzlich hassten mich 300 Millionen Menschen – wegen eines Videos»
Levy Rozman (30) alias GothamChess ist der erfolgreichste Schach-Influencer der Welt – und kommt nun in die Schweiz. Im Interview spricht er über Millionen-Einnahmen durch YouTube, Betrug mit Analperlen – und erklärt, warum er Roger Federer zu einem super Schachspieler machen könnte.
Sie wurden als Kind gemobbt, weil Sie Schach spielten. Heute hat genau dieses Spiel Sie berühmt gemacht und Ihnen Millionen Follower beschert. Denken Sie manchmal an Ihre Mobber zurück?
Nein, aber es ist schon witzig: Heute besuchen häufig Jugendliche meine Shows, die mich früher wahrscheinlich gemobbt hätten. Sie wissen schon: grosse, starke, athletische Typen. Bei uns war es an der Schule wie in den Hollywood-Filmen. Es gab die Sportler und die Nerds, ich war definitiv ein Nerd.
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