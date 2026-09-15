Bachelorette

Das Startdatum für die neue Staffel «Bachelorette» mit Ariel ist bekannt

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Der Kampf um Ariels Herz beginnt am Montag, 26. Oktober. Ab dann wird die neue Staffel der «Bachelorette» auf 3+ und auf der Streamingplattform Oneplus ausgestrahlt, wie der Sender in einer Medienmitteilung schreibt.

Ende Oktober geht es los mit der elften Staffel der Kuppelsendung. Bild: 3+

In der Reality-Bubble ist die neue Bachelorette keine Unbekannte. So hat sie bereits bei Formaten wie «Are You the One», «Prominent getrennt» oder «The Real Life #Züri» mitgemacht. Oder zuletzt beim Dschungelcamp, wo sie sich den sechsten Platz holte. Die 23-Jährige lebt in Basel und ist Mutter einer 2-jährigen Tochter.

Noch nicht bekannt sind die Namen der Kandidaten, die sich um die Gunst von Ariel bemühen werden, diese werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. (ome)