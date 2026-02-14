bedeckt, wenig Regen
Nach Dschungelcamp: Baslerin Ariel ist die neue Bachelorette

Ariel Dschungelcamp 2026
Ariel war zuletzt als Kandidatin im Dschungelcamp zu sehen.Bild: rtl
Bachelorette

Nach Dschungelcamp: Baslerin Ariel ist laut Bericht die neue Bachelorette

14.02.2026, 16:4114.02.2026, 16:46

Erst vor Kurzem war Ariel als Kandidatin im Dschungelcamp zu sehen. Nun soll der nächste Dreh bereits feststehen: Die Baslerin wird die neue Bachelorette. Das bestätigt ein Insider gegenüber Blick.

Ariel ist die neue Bachelorette.
Ariel ist die neue Bachelorette.bild: rtl

Im vergangenen Jahr hatte es nach der zehnten Staffel mit Larissa Hodgson keine neue Staffel des Schweizer Reality-TV-Formats gegeben. Jetzt kommt das Format offenbar zurück auf die Bildschirme.

Wer das Dschungelcamp gesehen oder zumindest die Berichterstattung darüber verfolgt hatte, weiss: Mit Ariel als Bachelorette wird ein anderer Wind wehen. Im australischen Dschungel geriet sie fast täglich mit Gil Ofarim aneinander, den sie unter anderem als «kranken Lügner» und «Verbrecher» beschimpfte. «Ich rede manchmal einfach schneller, als ich denke», erklärte Ariel nach den Dreharbeiten.

Die 22-Jährige war bereits in diversen Formaten zu sehen. So nahm sie etwa an den Sendungen «Prominent getrennt», «Are You The One» und «Love Fool» teil. (hkl)

Mehr zu Ariel:

Baslerin Ariel verpasst das Dschungelcamp-Halbfinal
