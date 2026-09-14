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Elch «Emil» legt Betrieb im Warschauer Hauptbahnhof lahm

Ein Elch hat sich auf die Gleise des Warschauer Hauptbahnhofs verirrt und dort stundenlang den Betrieb behindert.

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«Achtung, Reisende! Wir haben einen ungebetenen Gast im Bahnhof Warszawa Centralna. Aufgrund der unerwarteten Ankunft von Elch Emil wird der Betrieb auf den Bahnsteigen 3 und 4 vorübergehend eingestellt», teilte die polnische Bahn am Sonntagabend auf der Plattform X mit. Dazu veröffentlichte sie ein Foto von dem erschöpft wirkenden Elch neben einem der unterirdisch verlaufenden Gleise.

Die Rettung des Tiers gestaltete sich aufwendig, denn die Bahnsteige und Gleise des Warschauer Hauptbahnhofs befinden sich unter der Erde. Die zunächst von Reisenden gerufenen Polizisten und Sanitäter wussten nicht, was sie mit Emil machen sollen, wie der Sender TVN24 berichtete. Erst die Wildtierexperten von den Stadtforsten betäubten den Elch mit einem Pfeil.

Bilder des Senders TVN24 zeigten, wie ein dutzend Feuerwehrleute und Forstbeamte den bewusstlosen Elch auf eine Matte wuchteten und ihn aus dem Gleisbett hoben. Dann wurde Emil hoch in die Bahnhofshalle getragen. Ein Wildtiertransporter brachte ihn zurück in den Wald.

Ungeklärt blieb, wie das Tier ins Zentrum der Zwei-Millionen-Stadt Warschau gelangt war. (sda/dpa)