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Kinofilme 2026: Diese Filme laufen nächstes Jahr im Kino

Diese 11 spannenden Filme kommen 2026 ins Kino

29.12.2025, 04:3623.06.2026, 10:30
Corina Mühle
Corina Mühle

Neben den Fortsetzungen von «Dune» und «The Devil Wears Prada» kommen auch Neuerscheinungen wie «The Drama» oder «Werwulf» ins Kino nächstes Jahr. Besonders Zendaya hat ein aufregendes Kinojahr: Sie wird in vier grossen Produktionen zu sehen sein – und auch in der dritten Staffel «Euphoria» ist sie wieder dabei.

«28 Years Later: The Bone Temple»

Der zwölfjährige Spike hat sich der Gruppe von Jimmy Crystal angeschlossen und erlebt dort einen Albtraum nach dem anderen. Dr. Kelson versucht währenddessen, eine Heilung gegen das Rage-Virus zu finden.

Cast

Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Emma Laird

Startdatum in der Schweiz

15. Januar 2026

Trailer

Video: YouTube/Sony Pictures Entertainment

«Wuthering Heights»

Seit ihrer Kindheit sind Catherine und Heathcliff unzertrennlich. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Herkunft ist es ihnen aber nicht gestattet, zu heiraten. Trotzdem kommen sie nicht voneinander los, und aus einer Jugendliebe wird ein zerstörerischer Wahn aus Rache, Hass und Intrigen.

Cast

Margot Robbie, Jacob Elordi

Startdatum in der Schweiz

12. Februar 2026

Trailer

Video: YouTube/Warner Bros.

«The Bride!»

Chicago in den 1930er-Jahren: Der einsame Frankenstein bittet die Wissenschaftlerin Dr. Euphronius, eine Gefährtin für ihn zu erschaffen. Also reanimieren sie eine ermordete Frau. Ihre Beziehung ist voller Leidenschaft, aber auch Besessenheit und Mord. Letzteres erweckt schliesslich das Interesse der Polizei.

Cast

Christian Bale, Jessie Buckley, Jake Gyllenhaal, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard

Startdatum in der Schweiz

5. März 2026

Teaser

Video: YouTube/Warner Bros. Australia

«Project Hail Mary»

Ein Astronaut leidet an Gedächtnisverlust, als er alleine im Weltall aufwacht. Während langsam sein Gedächnis zurückkommt, erinnert er sich an seine Mission: Die Sonne kühlt sich wegen eines seltsamen Phänomens stark ab. Um die Erde zu retten, muss er herausfinden, wie dieses gestoppt werden kann.

Cast

Ryan Gosling, Milana Vayntrub, Liz Kingsman

Startdatum in der Schweiz

19. März 2026

Trailer

Video: YouTube/Amazon MGM Studios

«The Drama»

Ein verlobtes Paar ist in den letzten Vorbereitungen vor ihrer Hochzeit. Doch dann passiert etwas Schräges, das alles ins Chaos stürzt.

Cast

Zendaya, Robert Pattinson

Startdatum in der Schweiz

2. April 2026

Teaser

Video: YouTube/AscotElite

«The Devil Wears Prada 2»

20 Jahre nach «The Devil Wears Prada» ist die ehemalige Assistentin Emily nun selbst Chefin – und die Rivalin ihrer damaligen Chefin Miranda. Doch Printmedien über Fashion haben es heute nicht leicht, sie kämpfen um rückläufige Werbeeinnahmen und den Untergang der Printindustrie.

Cast

Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci

Startdatum in der Schweiz

30. April 2026

Teaser

Video: YouTube/20th Century Studios

«The Odyssey»

Nach dem Trojanischen Krieg begibt sich Odysseus auf eine gefährliche Heimreise zurück nach Ithaka. Auf der mehrjährigen Irrfahrt begegnet er verschiedenen Kreaturen wie Sirenen und Zyklopen.

Cast

Zendaya, Matt Damon, Anne Hathaway, Mia Goth, Charlize Theron, Robert Pattinson, Tom Holland

Startdatum in der Schweiz

16. Juli 2026

Trailer

Video: YouTube/Universal Pictures

«Spider-Man: Brand New Day»

Nachdem Peter Parker im dritten Teil alle vergessen lassen hatte, dass er Spider-Man ist, geht er zurück in die Uni. Peter ist wieder der junge, sympathische Loser, der ständig Geldprobleme, keine Freunde und auch keine Freundin hat. Er wird wieder zum freundlichen Superhelden aus der Nachbarschaft – bis eine Bedrohung auftaucht, die ein zu grosses Kaliber für ihn ist.

Cast

Tom Holland, Sadie Sink, Zendaya (ist noch nicht bestätigt)

Startdatum in der Schweiz

30. Juli 2026

Erstes Bild

tom holland in Spider-Man: Brand New Day
Bild: marvel

«The Hunger Games: Sunrise on the Reaping»

Der Film spielt 24 Jahre, bevor die Saga von Katniss beginnt und startet mit dem 50. Jubiläum der Hungerspiele. Der junge Haymitch Abernathy (später der Mentor von Katniss) wird auserwählt, um an den tödlichen Spielen in der Arena teilzunehmen.

Cast

Mckenna Grace, Joseph Zada, Jesse Plemons, Ralph Fiennes, Elle Fanning

Startdatum in der Schweiz

19. November 2026

Teaser

Video: YouTube/Lionsgate Movies

«Dune: Part Three»

Es ist der dritte und letzte Teil der «Dune»-Saga von Regisseur Denis Villeneuve. Über die Handlung ist noch nichts bekannt, der Film basiert aber wahrscheinlich auf dem zweiten Buch der Serie. Dieses spielt zwölf Jahre nach den Geschehnissen von «Dune».

Cast

Timothée Chalamet, Zendaya, Anya Taylor-Joy, Florence Pugh, Jason Momoa, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Christopher Walken, Robert Pattinson

Startdatum in der Schweiz

17. Dezember 2026

«Werwulf»

«Nosferatu»-Regisseur Robert Eggers widmet sich einer neuen Folk-Saga: dem Werwolf. «Werwulf» spielt in England während des Mittelalters. In dieser nebeligen Landschaft terrorisiert ein mysteriöses und übernatürliches Wesen die Dorfbewohner.

Cast

Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe

Startdatum in der Schweiz

31. Dezember 2026

Filmposter

werwulf von robert eggers
Bild: focus features
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104 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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smyc
29.12.2025 06:58registriert Mai 2021
Wieviele Filme kannst du in einem Jahr drehen?
Zendaya: Ja.
🙈
1426
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Ameo
29.12.2025 06:45registriert Oktober 2025
Was, kein weiterer Fast&Furious-Film?

*ironie off*
6310
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Gratwanderer
29.12.2025 08:53registriert September 2014
Kein wirklicher „ will haben“ Film drinnen.
379
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