Das braucht dein Kind für den Schulanfang
In einigen Kantonen enden die Sommerferien diese Woche. Für die Eltern von Erstklässlern heisst das: das Kind optimal für die erste Schulwoche vorbereiten, denn der Schulstart ist für Kinder und Eltern schon aufregend genug. Doch was braucht es dafür alles?
Eines der wichtigsten Utensilien ist der Schulthek. Dieser kann schnell mal ins Geld gehen. Online kosten Schulranzen etwa zwischen 60 und 300 Franken. Mit dem restlichen Schulzeug kommen so schnell mal mehrere hundert Franken zusammen. Günstige Angebote gibt es jedoch auch bei Verkaufsplattformen wie Tutti oder Ricardo. Hier können Eltern Schnäppchen von um die 10 bis 40 Franken machen. Einige Rucksäcke sind sogar gratis. Wem einige Gebrauchsspuren egal sind, der kann hier fündig werden.
Neben dem passenden Sujet soll der Thek nicht einschnüren und nicht höher sein als die Schultern des Kindes. Das Gewicht muss direkt am Rücken anliegen. Die Träger müssen breit genug, gepolstert und verstellbar sein. Auch ein Kind sollte den Ranzen leicht öffnen können. Er sollte zudem wasserabweisend sein. Praktisch sind auch Fussnoppen.
Übernahme eines deutschen Brauchs
Schultüten stammen ursprünglich aus Deutschland. Doch auch in der Schweiz erfreuen sie sich immer grösserer Beliebtheit: Immer mehr Eltern überraschen ihre Kinder am ersten Schultag mit der bunt gefüllten Tüte. Fertig gefüllte Schultüten sind bereits ab rund 15 Franken erhältlich. Alternativ können Eltern eine leere Schultüte kaufen und sie ganz nach den Vorlieben ihres Kindes mit Süssigkeiten und Co. füllen.
Eine genaue Liste für Schulutensilien hat Famigros herausgegeben.
Das braucht es für den Schulanfang
- Schulthek
- Finken (am besten geschlossene Schuhe, die beim Rennen nicht verloren gehen)
- Znüni-Box
- Znüni (Neben Obst und Gemüse eignen sich Vollkornbrötli, Knäckebrot, Reiswaffeln und ungesalzene Nüsse.)
- Trinkflasche
- Buchumschlagspapier zum Einbinden
- Etiketten zur Beschriftung von Büchern etc.
- Etui (in einigen Schulen Schachteln) mit Stiften, Linealen, Leuchtmarkern, Spitzern und Radiergummis
- Evtl. Malschürze oder altes Hemd
- Evtl. Ordner
Speziell für den Sportunterricht:
- Sporttasche oder Turnbeutel
- Hallenturnschuhe / Täppeli bzw. Schläppli
- Je eine lange und kurze Sporthose
- Je ein langes und ein kurzes Shirt
- Deo
Für den Schwimmunterricht:
- Schwimmtasche oder Schwimmsack
- Badekappe
- Badebekleidung
- Mütze für nach dem Schwimmen
Bei Regen:
- Regenhose
- Regenjacke
- Regenschirm
- Evtl. Multifunktionsschuhe für Waldmorgen oder Schulausflüge
Nicht zwingend, aber als Glücksbringer:
- Freundschaftsbuch
- Schultüte (kann auch selber gefüllt werden)
Für zu Hause oder den Schulweg:
- Wecker/Timer (zum Aufstehen und für Hausaufgabenzeit)
- Reflektoren für Jacke und Schulranzen
- Schreibtisch und Bürostuhl
- Evtl. Schlüsselanhänger für Hausschlüssel
- Evtl. Brustbeutel für Kleingeld
Für ältere Schüler oder bei Vorgabe der Schule:
- Mappen für lose Blätter
- Veloschloss
- Laptops / Handy / Handy-Abo
- Kopfhörer