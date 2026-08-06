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Schule - Bildung

Das braucht dein Kind beim Schulstart

Ein Kind, begleitet von seiner Mutter, geht an seinem ersten Schultag am ersten Tag des neuen Schuljahres zum Kindergarten, am Montag, 11. August 2025, in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
In der Schweiz startet in einigen Kantonen wieder die Schule.Bild: Keystone

Das braucht dein Kind für den Schulanfang

Viele Kinder gehen am Montag das erste Mal zur Schule. Was sie dafür alles brauchen und welche günstigen Alternativen es für Schulthek und Co. gibt.
06.08.2026, 16:0406.08.2026, 16:04

In einigen Kantonen enden die Sommerferien diese Woche. Für die Eltern von Erstklässlern heisst das: das Kind optimal für die erste Schulwoche vorbereiten, denn der Schulstart ist für Kinder und Eltern schon aufregend genug. Doch was braucht es dafür alles?

Eines der wichtigsten Utensilien ist der Schulthek. Dieser kann schnell mal ins Geld gehen. Online kosten Schulranzen etwa zwischen 60 und 300 Franken. Mit dem restlichen Schulzeug kommen so schnell mal mehrere hundert Franken zusammen. Günstige Angebote gibt es jedoch auch bei Verkaufsplattformen wie Tutti oder Ricardo. Hier können Eltern Schnäppchen von um die 10 bis 40 Franken machen. Einige Rucksäcke sind sogar gratis. Wem einige Gebrauchsspuren egal sind, der kann hier fündig werden.

Schulthek Schulranzen
Ein Set mit Schulthek, Etui und Turnbeutel ist auf Tutti gratis, muss jedoch selbst abgeholt werden.Bild: Tutti.ch

Neben dem passenden Sujet soll der Thek nicht einschnüren und nicht höher sein als die Schultern des Kindes. Das Gewicht muss direkt am Rücken anliegen. Die Träger müssen breit genug, gepolstert und verstellbar sein. Auch ein Kind sollte den Ranzen leicht öffnen können. Er sollte zudem wasserabweisend sein. Praktisch sind auch Fussnoppen.

Übernahme eines deutschen Brauchs

Schultüten stammen ursprünglich aus Deutschland. Doch auch in der Schweiz erfreuen sie sich immer grösserer Beliebtheit: Immer mehr Eltern überraschen ihre Kinder am ersten Schultag mit der bunt gefüllten Tüte. Fertig gefüllte Schultüten sind bereits ab rund 15 Franken erhältlich. Alternativ können Eltern eine leere Schultüte kaufen und sie ganz nach den Vorlieben ihres Kindes mit Süssigkeiten und Co. füllen.

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Schultüten gibt es vermehrt auch in der Schweiz.Bild: www.imago-images.de

Eine genaue Liste für Schulutensilien hat Famigros herausgegeben.

Das braucht es für den Schulanfang

  • Schulthek
  • Finken (am besten geschlossene Schuhe, die beim Rennen nicht verloren gehen)
  • Znüni-Box
  • Znüni (Neben Obst und Gemüse eignen sich Vollkornbrötli, Knäckebrot, Reiswaffeln und ungesalzene Nüsse.)
  • Trinkflasche
  • Buchumschlagspapier zum Einbinden
  • Etiketten zur Beschriftung von Büchern etc.
  • Etui (in einigen Schulen Schachteln) mit Stiften, Linealen, Leuchtmarkern, Spitzern und Radiergummis
  • Evtl. Malschürze oder altes Hemd
  • Evtl. Ordner

Speziell für den Sportunterricht:

  • Sporttasche oder Turnbeutel
  • Hallenturnschuhe / Täppeli bzw. Schläppli
  • Je eine lange und kurze Sporthose
  • Je ein langes und ein kurzes Shirt
  • Deo
Turnschlappen
Für Kinder eignen sich solche Turnschlappen für den Sportunterricht.Bild: Migros.ch

Für den Schwimmunterricht:

  • Schwimmtasche oder Schwimmsack
  • Badekappe
  • Badebekleidung
  • Mütze für nach dem Schwimmen

Bei Regen:

  • Regenhose
  • Regenjacke
  • Regenschirm
  • Evtl. Multifunktionsschuhe für Waldmorgen oder Schulausflüge

Nicht zwingend, aber als Glücksbringer:

  • Freundschaftsbuch
  • Schultüte (kann auch selber gefüllt werden)
Freundschaftsbuch *** NUR F�R REDAKTIONELLE ZWECKE *** EDITORIAL USE ONLY ***Dank der Sparkasse bekommen alle Velberter Erstkl�ssler bekommen ein Freundschaftsbuch am Montag den 2.10.2017. Im Bild vor ...
Mit Freundschaftsbüchern lernen sich Kinder noch besser kennen.Bild: www.imago-images.de

Für zu Hause oder den Schulweg:

  • Wecker/Timer (zum Aufstehen und für Hausaufgabenzeit)
  • Reflektoren für Jacke und Schulranzen
  • Schreibtisch und Bürostuhl
  • Evtl. Schlüsselanhänger für Hausschlüssel
  • Evtl. Brustbeutel für Kleingeld

Für ältere Schüler oder bei Vorgabe der Schule:

  • Mappen für lose Blätter
  • Veloschloss
  • Laptops / Handy / Handy-Abo
  • Kopfhörer
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54 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Erwin Apfeltee
06.08.2026 17:25registriert August 2023
Nein, eine Schultüte braucht niemand in der Schweiz! Oder haben wir neu auch am 28. Juli frei, weil dann der peruanische Nationalfeiertag ist?
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Rantanplan75
06.08.2026 17:50registriert Januar 2021
In der Schweiz braucht es keine Schultüten. Dieser deutsche Kulturimperialismus nervt!
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Ferienpraktiker21
06.08.2026 17:13registriert Dezember 2020
Mein Gott, wie dankbar bin ich meinen Eltern. Ganz ohne Internet und Social media haben sie es geschafft, dass ich mit allem Wesentlichen ausgerüstet zum 1. Schultag eingerückt bin.
Und schon den Rückweg hab ich alleine zu Fuss gemacht - ohne SUV und Google maps.
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