In der Schweiz startet in einigen Kantonen wieder die Schule. Bild: Keystone

Das braucht dein Kind für den Schulanfang

Viele Kinder gehen am Montag das erste Mal zur Schule. Was sie dafür alles brauchen und welche günstigen Alternativen es für Schulthek und Co. gibt.

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In einigen Kantonen enden die Sommerferien diese Woche. Für die Eltern von Erstklässlern heisst das: das Kind optimal für die erste Schulwoche vorbereiten, denn der Schulstart ist für Kinder und Eltern schon aufregend genug. Doch was braucht es dafür alles?

Eines der wichtigsten Utensilien ist der Schulthek. Dieser kann schnell mal ins Geld gehen. Online kosten Schulranzen etwa zwischen 60 und 300 Franken. Mit dem restlichen Schulzeug kommen so schnell mal mehrere hundert Franken zusammen. Günstige Angebote gibt es jedoch auch bei Verkaufsplattformen wie Tutti oder Ricardo. Hier können Eltern Schnäppchen von um die 10 bis 40 Franken machen. Einige Rucksäcke sind sogar gratis. Wem einige Gebrauchsspuren egal sind, der kann hier fündig werden.

Ein Set mit Schulthek, Etui und Turnbeutel ist auf Tutti gratis, muss jedoch selbst abgeholt werden. Bild: Tutti.ch

Neben dem passenden Sujet soll der Thek nicht einschnüren und nicht höher sein als die Schultern des Kindes. Das Gewicht muss direkt am Rücken anliegen. Die Träger müssen breit genug, gepolstert und verstellbar sein. Auch ein Kind sollte den Ranzen leicht öffnen können. Er sollte zudem wasserabweisend sein. Praktisch sind auch Fussnoppen.

Übernahme eines deutschen Brauchs

Schultüten stammen ursprünglich aus Deutschland. Doch auch in der Schweiz erfreuen sie sich immer grösserer Beliebtheit: Immer mehr Eltern überraschen ihre Kinder am ersten Schultag mit der bunt gefüllten Tüte. Fertig gefüllte Schultüten sind bereits ab rund 15 Franken erhältlich. Alternativ können Eltern eine leere Schultüte kaufen und sie ganz nach den Vorlieben ihres Kindes mit Süssigkeiten und Co. füllen.

Schultüten gibt es vermehrt auch in der Schweiz. Bild: www.imago-images.de

Eine genaue Liste für Schulutensilien hat Famigros herausgegeben.

Das braucht es für den Schulanfang

Schulthek

Finken (am besten geschlossene Schuhe, die beim Rennen nicht verloren gehen)

Znüni-Box

Znüni (Neben Obst und Gemüse eignen sich Vollkornbrötli, Knäckebrot, Reiswaffeln und ungesalzene Nüsse.)

Trinkflasche

Buchumschlagspapier zum Einbinden

Etiketten zur Beschriftung von Büchern etc.

Etui (in einigen Schulen Schachteln) mit Stiften, Linealen, Leuchtmarkern, Spitzern und Radiergummis

Evtl. Malschürze oder altes Hemd

Evtl. Ordner

Speziell für den Sportunterricht:

Sporttasche oder Turnbeutel

Hallenturnschuhe / Täppeli bzw. Schläppli

Je eine lange und kurze Sporthose

Je ein langes und ein kurzes Shirt

Deo

Für Kinder eignen sich solche Turnschlappen für den Sportunterricht. Bild: Migros.ch

Für den Schwimmunterricht:

Schwimmtasche oder Schwimmsack

Badekappe

Badebekleidung

Mütze für nach dem Schwimmen

Bei Regen:

Regenhose

Regenjacke

Regenschirm

Evtl. Multifunktionsschuhe für Waldmorgen oder Schulausflüge

Nicht zwingend, aber als Glücksbringer:

Freundschaftsbuch

Schultüte (kann auch selber gefüllt werden)

Mit Freundschaftsbüchern lernen sich Kinder noch besser kennen. Bild: www.imago-images.de

Für zu Hause oder den Schulweg:

Wecker/Timer (zum Aufstehen und für Hausaufgabenzeit)

Reflektoren für Jacke und Schulranzen

Schreibtisch und Bürostuhl

Evtl. Schlüsselanhänger für Hausschlüssel

Evtl. Brustbeutel für Kleingeld

Für ältere Schüler oder bei Vorgabe der Schule: