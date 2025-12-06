Schneeregen
Bald kommt der «Peaky Blinders»-Film mit Cillian Murphy ins Kino

Und kurz darauf zu Netflix.
06.12.2025, 06:5706.12.2025, 06:58

Oscar-Preisträger Cillian Murphy (49, Oppenheimer«) ist in der Rolle des Gangsters und Bandenanführers Tommy Shelby auf der grossen Leinwand zu sehen. Der Spielfilm «Peaky Blinders: The Immortal Man» soll am 6. März in Kinos anlaufen und zwei Wochen später bei Netflix erscheinen, teilte der Streamingdienst mit.

Dazu veröffentlichte Netflix ein Foto von Murphy als Tommy Shelby, der mit blutigem Gesicht auf einem Pferd reitet. Der gebürtige Ire, der schon in der gleichnamigen BBC-Serie den Gangster spielte, trägt die typische Schiebermütze, ein Markenzeichen der Strassengang.

Mit Rebecca Ferguson

Das neue Kapitel der Peaky Blinders spielt in Birmingham während des Zweiten Weltkriegs. «Das Land befindet sich im Krieg, und ebenso unsere Peaky Blinders», teilte der britische Autor und Serienschöpfer Steven Knight mit. Es werde ein «explosives Kapitel» in der Geschichte der Strassengang sein. Regie führt Tom Harper, der bereits einige Folgen der TV-Serie inszenierte.

Neben Murphy spielen unter anderem Barry Keoghan («Saltburn»), Rebecca Ferguson («Dune»), Tim Roth («Pulp Fiction») und Stephen Graham («Adolescence») in der Filmversion mit.

Rebecca Ferguson
Rebecca Ferguson.Bild: keystone

In der BBC lief «Peaky Blinders» als Serie in sechs Staffeln von 2013 bis 2022. In Deutschland war sie im Free-TV unter dem Titel «Peaky Blinders – Gangs of Birmingham» in einer synchronisierten Version bei Arte zu sehen. Die Story um eine Strassengang in Englands zweitgrösster Stadt Birmingham spielte nach dem Ersten Weltkrieg.

(sda/dpa)

Mit Cillian Murphy: Erfolgsserie «Peaky Blinders» wird fortgesetzt
