Bye Emma! Wir müssen unsere Fragen jetzt wohl selbst beantworten 😬

Liebe alle, es ist traurige Gewissheit: Emma Amour hat sich in Suff-SMS-Sandro verliebt und Suff-SMS-Sandro in Ems. Das heisst für uns: Stark bleiben und uns selbst helfen! Also ihr euch. Ihr seid ja bekanntlich die beste Community der Welt, sollte ja nicht so schwierig sein, gell?!

Liebe Community,

wir haben es gelesen, Emma Amour, unsere langjährige und sehr geschätzte Liebes- und Sex-Bloggerin hat sich in eine Beziehung verabschiedet:

Was für uns ein bitzli traurig ist, ist für Ems natürlich wunderbar und wir freuen uns sehr! Das Ganze bringt uns aber auch ein bisschen aus dem Konzept. Wer beantwortet denn jetzt montags all die offenen User-Fragen???

Nun, die Antwort liegt eigentlich auf der Hand: Wir selbst! Also ihr. Wir gemeinsam quasi.

Wir machen es ab heute also so: Untenstehend findet ihr ein Frage-Formular, in das ihr all eure Fragen rund um Liebe, Sex, Beziehung, Freundschaft und das Leben reinschreiben könnt. Diese Fragen werden nacheinander veröffentlicht und in der Kommentarspalte könnt ihr euch gegenseitig Tipps und Ratschläge erteilen, was man tun und was besser lassen sollte. Einverstanden? Wunderbar!

Heute starten wir also mal mit dem Formular und ab nächster Woche folgen dann eure Fragen. Und nun, schreibt drauf los!

Die Fragen, die in das Format fliessen sollen, bitte nur ins Formular und nicht in die Kommentarspalte, sonst gibt's ein Chrüsimüsi. Merci!

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage:

Wenn ihr aber jetzt schon eine dringende Frage habt, die heute beantwortet gehört, ab in die Kommentarspalte damit!

