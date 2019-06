Leben

Emma Amour

«Soll ich beim Blowjob sagen, wenn ich komme?»

Liebe Emma,



ich bin 35 Jahre alt und war bis vor zwei Jahren in einer über 12-jährigen Beziehung.



Die Zeit als Single geniesse ich sehr, gehe oft aus und lerne – wohl entgegen der weitläufigen Meinung – gerade in Zürich sehr viele interessante, hübsche und aufgeschlossene Mädels kennen.



Hin und wieder kommt es zu einem ONS oder zu einer kurzen Affäre. Dabei habe ich eine Frage, wie man sich als Mann gegenüber der Frau korrekt verhält, wenn sie einen mit einem BJ verwöhnt.



Sagt man ihr kurz vor dem Kommen Bescheid, dass sie reagieren kann? Fragt man sie vorher, ob es in Ordnung ist, in ihrem Mund zu kommen oder sagt man einfach nichts und es kommt dann so, wie es kommt?



Bin sehr gespannt auf deine Antwort aus der Sichtweise der Frau.



Vielen lieben Dank im Voraus,

Leon

Hi Leon,

deine Frage verdient ein sehr grosses Lob. Es freut mich sehr, dass du dir zum einen überhaupt Gedanken wie diese machst und sie dann auch noch für meinen Blog ausformulierst.

Ich fühle mich also zum einen echt geehrt und zum anderen tut es sehr gut zu wissen, dass es da draussen Männer wie dich gibt, die nicht einfach so davon ausgehen, dass sie uns so mir nix, dir nix in den Mund spritzen dürfen.

Ich habe deine Mail mit Sophie und Cleo, meinen zwei besten Freundinnen, besprochen, um dir etwas mehr als nur meine Ansicht liefern zu können.

Wir waren uns aber alle drei sehr einig: Wir werden sehr gerne kurz informiert, bevor ihr kommt. Einfach, um selber entscheiden zu können, ob wir bis zum Ende blasen wollen oder nicht.

Wir waren uns aber auch alle drei einig, dass das nicht nur die Aufgabe des Mannes ist. Auch wir sollen/können/dürfen vor oder während des Blowjobs sagen, was wir uns in Sachen schlucken/nicht schlucken wünschen.

Am besten fahren wir wohl einfach, wenn wir uns von Anfang an, und auch bei einem One Stand und/oder eine Affäre, trauen, zu reden. Und zwar immer genau dann, wenn wir das Bedürfnis haben. Ohne Angst vor Ablehnung oder merkwürdigen Situationen.

Solange wir nämlich miteinander reden, kann auch abseits des Redens nicht viel schief gehen.

Dir, lieber Leon, wünsche ich jedenfalls 10'000 wunderbare Blowjobs alleine für deine Gedanken, deine Empathie und den Respekt, den du deinen Bettgespielinnen entgegen bringst.

PS: Bist du immer noch Single?

Deine

Und was würdest du Leon antworten?

Die Geschichten aus dem Leben von Emma Amour:

