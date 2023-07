Solche wunderschöne Felsen und Klippen findest du an der Küste der Algarve unzählige. bild: its coop travel

Algarve – entdecke die facettenreiche Küste Portugals!

Lass uns gemeinsam eine der schönsten und vielfältigsten Regionen Portugals entdecken – die Algarve! Wir geben dir Tipps zur Anreise, besten Reisezeit, Wetter und stellen dir ausserdem 5 wunderschöne Ferienorte für dein Algarve-Erlebnis vor.

Wetter & beste Reisezeit

Die gute Nachricht vorab: Die Algarve ist mitunter die sonnigste Region Portugals. Das Klima ist ganzjährig mild und angenehm, was dich bei deinen Reiseplänen flexibel macht. Grob zusammengefasst kann man sagen, dass die Tageshöchsttemperaturen im Winter von November bis April bei zwischen 15 und 20 Grad Celsius liegen. Unsere Favoriten sind jedoch definitiv die Sommermonate von Ende Mai bis einschliesslich Oktober, denn zu dieser Zeit erwarten dich Höchsttemperaturen zwischen 25 und über 30 Grad mit wenig Niederschlägen und einer Wassertemperatur von rund 20 Grad.

Wie du vermutlich sofort erkannt hast, ist das Meer im Vergleich zu anderen Ferienregionen Europas relativ frisch oder für einige Geschmäcker sogar kühl. Das hat der Atlantik nun mal so an sich, was du natürlich berücksichtigen solltest. Davon musst du dir aber keineswegs den Badespass verderben lassen. Bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke im Hochsommer ist das für zahlreiche Feriengäste aus aller Welt sogar eine willkommene Abkühlung und nicht umsonst hat die südliche Küste des Landes eine grosse Fangemeinde.

Der Atlantik sorgt auch im Sommer für eine schöne Abkühlung. bild: its coop travel

Anreise

Keine Lust auf lange Flugreisen und beschwerliche Anfahrten? Dann liegst du mit Ferien an der Algarve genau richtig. Von Zürich nach Faro fliegst du in nur knapp 3 Stunden. Der Flughafen Faro liegt im Herzen der Region, was einen schnellen Transfer zu deiner Traumunterkunft garantiert.

Transportmöglichkeiten

Um von A nach B zu kommen und die wunderschöne Südküste Portugals zu erkunden, empfehlen wir dir einen Mietwagen zu nutzen. Die Gegend entlang der Küste eignet sich perfekt für einen Roadtrip, denn es gibt viel zu sehen, und zwar ohne lange Fahrtwege. Bei einer entspannten Sightseeingtour stösst du auf pittoreske Fischerdörfer, feinsandige Strände, atemberaubende Klippen und die ein oder andere Sehenswürdigkeit, um nur einige Beispiele zu nennen.

Hinweis: Die Algarven sind vor allem zur Hochsaison sehr gut besucht und Parkplätze können zu dieser Reisezeit leider Mangelware sein. Plane dies bei deiner Reise unbedingt mit ein.

Cruise mit deinem Mietwagen der Küste entlang. bild: its coop travel

Tipp: Mach einen Ausflug an das südwestliche Kap bei Sagres mit seinen Festungen und dem malerischen Leuchtturm von Sao Vicente. Sehr beliebt bei Besuchern ist ausserdem die felsige Küste bei Algar Seco mit ihren einzigartigen Höhlen – übrigens ein erstklassiger Foto- und Selfiespot!

Essen

Die Algarve-Region hat kulinarisch einiges zu bieten. bild: its coop travel

Contentpartnerschaft mit ITS Coop Travel



ITS Coop Travel ist ein Schweizer Reiseveranstalter mit Spezialisierung auf Badeferien. Zum Sortiment zählen die beliebtesten Reiseländer im Nah- und Fernbereich sowie Unterkünfte für die eigene Anreise. Das Ziel von ITS Coop Travel ist es, einzigartige Ferienerinnerungen zu schaffen und seiner Kundschaft 100 % Ferienglück zu ermöglichen.



Mehr über ITS Coop Travel erfährst du hier:



Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit ITS Coop Travel. Die Beiträge werden von Reiseexpertinnen und Reiseexperten von ITS Coop Travel verfasst. Sie erzählen von ihren Reiseerfahrungen, Must-Sees und geben Empfehlungen zu allgemeinen Ferienthemen und zu Reiseländern dieser Welt.ITS Coop Travel ist ein Schweizer Reiseveranstalter mit Spezialisierung auf Badeferien. Zum Sortiment zählen die beliebtesten Reiseländer im Nah- und Fernbereich sowie Unterkünfte für die eigene Anreise. Das Ziel von ITS Coop Travel ist es, einzigartige Ferienerinnerungen zu schaffen und seiner Kundschaft 100 % Ferienglück zu ermöglichen.Mehr über ITS Coop Travel erfährst du hier: www.itscoop.ch Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Wir sind uns vermutlich alle einig, dass gelungene Ferien und gutes Essen Hand in Hand gehen. Siehst du genauso? Dann haben wir gute Nachrichten! Von Francesinha (traditioneller Toast) über Cozido a Portuguesa (spezieller Eintopf) und leckeren Suppen bis hin zu zahlreichen Fisch- und Meeresfrüchtegerichten hat Portugal und speziell die Algarve-Region in kulinarischer Hinsicht einiges zu bieten. Berühmt ist die portugiesische Küche natürlich vor allem für die vielen verschiedenen und tollen Seafood-Gerichte.

Deshalb sollte der Besuch eines der zahlreichen traditionellen Fischrestaurants unbedingt auf deiner Liste stehen. Hier erhältst du frische, unglaublich leckere regionale Gerichte, von denen du garantiert noch lange schwärmen wirst.

Mmmmmh... frische Seafood-Gerichte. bild: its coop travel

Bevor du dir allerdings die portugiesische Speisekarte vor Ort vornimmst, möchten wir dir im nächsten Abschnitt erst noch kurz 5 wunderschöne Ferienorte für deine kommende Reise vorstellen. Den Anfang macht Alvor.



Alvor

Der Sandstrand von Alvor. Bild: its coop travel

Das Fischerdorf Alvor liegt etwa 75 Kilometer westlich von Faro. Die herrliche Kleinstadt ist bei vielen Feriengästen aufgrund der wunderschönen langen Sandstrände beliebt. Es ist einer der schönsten Orte für Badeferien, egal ob allein, zu zweit oder mit der ganzen Familie. Dich erwartet hier das Beste aus 2 Welten, nämlich einerseits eine hervorragende Infrastruktur mit grossartigen Unterkünften und zahlreichen Freizeitmöglichkeiten, andererseits hat sich Alvor aber auch den urtümlichen Charme einer kleinen Küstenstadt erhalten.

Gemütliche Stimmung am Abend in den Gassen von Alvor. bild: its coop travel

Vor allem im Zentrum des ehemaligen Fischerdorfs findest du wundervolle Gassen mit vielen bezaubernden Cafés und hervorragenden Restaurants. Perfekt, um während einer Auszeit vom Strand zu schlendern oder um abends auszugehen. Dank zahlreicher möglicher Freizeitaktivitäten wie beispielsweise Wassersport, Segeln, Wandern oder einem Ausflug in die Nachbarstadt Portimao wird dir sicherlich nicht langweilig. Falls du abenteuerlustig bist, haben wir einen ganz speziellen Tipp für dich: Skydiving vom stadteigenen Flugplatz aus! Solltest du dich für einen Aufenthalt in Alvor entscheiden, machst du garantiert nichts verkehrt, denn die Stadt zählt nicht umsonst zu den beliebtesten Ferienzielen an der Südküste.

Salema

Schauen wir uns als nächstes Salema an. Das charmante kleine Dorf befindet sich in einem Tal, eingebettet in die steilen Felsen und Klippen der Felsalgarve zwischen den Städten Lagos und Sagres. Der schöne, kleine Sandstrand der Stadt bietet dir ausreichend Platz zum Sonnenbaden und dank des klaren Meerwassers auch Badevergnügen pur. Das Ganze noch dazu in einem tollen Ambiente mit herrlicher Aussicht auf die wunderschöne umliegende Natur und den Atlantischen Ozean.

Salema eignet sich perfekt als Ausgangspunkt für Wanderungen oder Fahrradtouren und in der unmittelbaren Umgebung gibt es viele faszinierende Höhlen, die nur darauf warten, von dir erkundet zu werden. Eine Bootstour entlang der Küste ist absolut empfehlenswert, denn vom Wasser aus bietet sich dir ein unvergesslicher Blick auf die beeindruckenden Klippen und Felsen in dieser Region.

Mache eine Bootstour entlang der Klippen und Höhlen. bild: its coop travel

Obwohl du Annehmlichkeiten wie Restaurants, Bars oder Einkaufsmöglichkeiten in Salema findest, geht es in dieser süssen kleinen Stadt sehr ruhig zu. Wenn du deine Ferien also gerne entspannt angehst und Ruhe geniesst, bist du hier genau richtig.

Sagres

Sagres ist die südwestlichste Stadt des europäischen Festlandes und bekannt als einer der besten Surfspots Portugals. Hier ist die See oft rau und die beeindruckende Natur mit ihren Steilklippen und wundervollen Wanderwegen übt eine ganz besondere Anziehungskraft aus. Die schier unendliche Weite, wenn du deinen Blick über den Atlantik schweifen lässt, hat etwas Magisches und ist wirklich unvergleichlich. Wenn du dich für Sagres entscheidest, kannst du dich nicht nur auf einmalige Landschaften freuen, auch die feinsandigen Strände sind paradiesisch schön und bieten perfekt Bedingungen für deine Badeferien.

Die entspannte Atmosphäre in der kleinen Küstenstadt eignet sich perfekt, um zu relaxen und die Seele baumeln zu lassen. Ein weiteres Plus der Gemeinde Sagres sind die sehenswerten Festungen und natürlich der Leuchtturm am Cabo de Sao Vicente. Aufgrund der speziellen, teils rauen Natur ist diese Gegend nicht so touristisch überlaufen wie der Rest der Algarve-Region. Wenn du also die portugiesische Südküste etwas abseits der Massen geniessen willst und gerne in der Natur unterwegs bist, heisst es nichts wie auf nach Sagres! Keine Sorge, hervorragende Unterkünfte findest du natürlich trotzdem.

Steile Klippen und unendliche Weite aufs Meer. bild: its coop travel

Lagos

Die Hafenstadt Lagos mit ihrem schönen Sandstrand. bild: its coop travel

Als Nächstes verschlägt es uns in die Hafenstadt Lagos, etwa 90 Kilometer westlich von Faro. Es erwartet dich eine waschechte Hafenstadt, die gleichzeitig geschäftig, aber auch entspannt wirkt. Hier findest du so gut wie alles auf einem Fleck, z. B. einen schönen Hafen, steile Klippen, Sandstrände und eine wirklich malerische Altstadt.

Als eine der grösseren und dicht besiedelten Hafenstädte der Küste bietet dir Lagos zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, grossartige Hotels, Restaurants, Bars und viele Freizeitmöglichkeiten. Zu den schönsten und interessantesten Orten zählt die Landzunge südlich des Stadtzentrums mit ihren tollen Felskonstellationen und einem wunderschönen Ausblick auf das Meer. Egal ob Sonnenbaden am Strand, gemütliches Schlendern durch die Gassen der Altstadt, Shoppen oder Ausflüge/Sightseeing – Lagos bietet dir das volle Paket. Das türkisblaue, klare Meer vervollständigt letztlich deine Ferien in dieser wirklich schönen Stadt. Von hier aus kannst du natürlich auch hervorragend zu Ausflügen AUF dem Wasser starten.

Die malerische Altstadt von Lagos. bild: its coop travel

Aljezur

Bei Aljezur findest du endlose Strände für dich alleine. bild: its coop travel

Zu guter Letzt möchten wir dir noch die Gegend um Aljezur, an der Westküste der Algarve vorstellen. Die Region ist vor allem für ihre Naturverbundenheit, Gelassenheit und wunderschönen Strände bekannt. Ein beliebtes Ziel für Surfer aus aller Welt, die unverfälschte (teils auch raue) Küsten-landschaften lieben. Hier läuft alles etwas entspannter als in den grösseren Ferienorten ab. Perfekt also, wenn du dich nach Ruhe und purem Badevergnügen abseits der Massen sehnst.

Aber verstehe uns nicht falsch: Es ist nicht so, dass es hier keine tollen Unterkünfte, Restaurants, Cafés oder Bars gäbe! Ganz im Gegenteil, denn die oft familiengeführten Hotels und Restaurants sind ein (leckeres) Erlebnis für sich. Das Ortszentrum versprüht einen ganz eigenen Charme und als Sightseeing-Tipp erwarten dich die Ruinen des Castelo Mourisco oberhalb der Altstadt. Aber das absolute Highlight sind die weitläufigen Bilderbuch-Strände von Aljezur. Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, erwarten dich unvergessliche Sonnenuntergänge! Du bist gern draussen, relaxt und liebst atemberaubende Natur? Dann ist Aljezur ein echter (Geheim)Tipp für dich.