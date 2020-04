Leben

Blogs

Ich date jemanden, der politisch eher rechts ist – ich überhaupt nicht.



bild: watson / shutterstock

Emma Amour

«Ich date jemanden, der politisch eher rechts ist – ich überhaupt nicht...»

Hallo liebste Emma



Ich date seit einigen Monaten einen Mann, wobei es immer ernster wird zwischen uns. Was ich anfangs in meiner Verliebtheit grosszügig ignoriert habe, wird zunehmend zu einem Problem: unsere verschiedenen politischen Ansichten.



Während es mich auf die linke Seite verschlägt, sieht er sich als Anhänger von rechts. Von ihm kamen anfangs immer wieder primitive Sprüche, welche ich nicht hören mochte und ihm dies auch mitteilte.



Er meidet nun Gespräche über Politik in unserer Beziehung. Er relativiert seine rechten Sprüche und seine rechte Einstellung oft, auch weil er mich nicht verlieren möchte.



Jedoch denke ich, spricht er mit seiner Familie anders über politische Themen als mit mir; ich habe das Gefühl, weil er mich so mag, versteckt er seine wahren Ansichten. Und zuhause lässt er wieder seine primitiven Sprüche fallen.



Weisst du, was ich meine? Bin ich zu hart und soll ich mehr Nachsicht walten lassen? Oder wird es auf Dauer schwierig mit uns?



Deine Mia



Liebe Mia,

herzlichen Dank für deine sehr spannende Frage, die beim Lesen viele Gefühle in mir weckte. Grundsätzlich würde ich sagen, dass die politische Gesinnung kein Killerkriterium für die Liebe sein sollte.

Wenn ich mir dann aber vorstelle, dass mein Freund rechts positioniert wäre, finde ich es, ehrlich gesagt, auch schwierig. Weil es so so so so weit weg von mir ist. Und weil ich, bei aller Toleranz, in Sachen Rassismus eine Null-Toleranz-Grenze habe.

Was natürlich nicht heissen muss, dass dein Freund ein Rassist ist, weil er sich selbst als Anhänger von rechts sieht. Das ist lediglich meine Erfahrung, die gezeigt hat, dass die von dir erwähnten «rechten, primitiven Sprüche» oft in diese Kerbe einschlagen.*

In eurem Fall scheint es allerdings so, als hättet ihr einen Weg gefunden, mit euren gegensätzlichen politischen Ansichten umzugehen. Ihr ignoriert das Thema einfach. Wenn das so für euch beide auf Dauer stimmt und ihr die politischen Themen aus eurer Beziehung verbannen könnt, dann bin ich guter Dinge, dass das mit euch beiden funktionieren kann.

Vor allem dann, wenn der Rest zwischen euch stimmt.

Sollte das der Fall sein, würde ich der Sache wahrscheinlich eine Chance geben wollen. Ich habe aber absolut und allergrösstes Verständnis dafür, wenn es dir zu viel wird und du an deine Grenzen stösst.

Oder das Konzept des Unter-den-Teppich-Kehrens auf Dauer doch nicht aufgeht.

Am wichtigsten finde ich es, dass ihr das Thema trotz allem nicht komplett totschweigt. Sag ihm, was es mit dir macht, wenn er rechte Sprüche reisst. Und hör dir unbedingt an, wie es ihm geht, wenn du von deinen Ansichten redest. Und dann, wenn die Karten auf dem Tisch liegen, könnt ihr euch überlegen, ob und wie ihr Politik und Liebe unter einen Hut bringt, ohne dass ihr einfach nicht darüber redet und so tut, als sei nichts.

Ich glaube sehr daran, dass sich reden am Ende immer mehr auszahlt als schweigen!

Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass eure Liebe all das schafft.

*In der ersten Version dieses Artikels war dieser Absatz nicht drin. Er wurde nachgetragen, um Missverständnisse zu vermeiden.

Deine

Und was würdest du Mia antworten?

Bitte beachtet die Kommentarregeln! Wie's aussieht, haben einige User unsere Kommentarregeln vergessen. Daher hier kurz nochmal: Wer komplett am Thema vorbeischreibt («Ich weiss, hat jetzt nichts mit der Story zu tun, aber ...»), beleidigt (nein, es ist keine «konstruktive Kritik», wenn du alles als *ç&%/& bezeichnest), oder seine Kommentare anfängt mit «Ihr werdet meinen Kommentar ja eh wie immer löschen, ...», muss sich nicht wundern, wenn diese «ja eh gelöscht» werden.



Genauer nachzulesen hier >>



Es dankt: die Redaktion

Sieg Fail: So doof sind Nazis

Mit Liebe und Humor gegen Nazi-Schmierereien Video: srf/Roberto Krone

Emma Amour ist ... … Stadtmensch, momentan in einer Beziehung, Mitte 30 – und watsons Bloggerin, die nicht nur unverfroren aus ihrem Liebesleben berichtet, sondern sich auch deiner Fragen annimmt. Und keine Sorge: Du wirst mit deinen Fragen anonym bleiben – so wie auch Emma. Madame Amour ist es nämlich sehr wichtig, auch weiterhin undercover in Trainerhosen schnell zum Inder über die Strasse hoppeln zu können.

bild: watson

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne Watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 5.00 CHF 10.00 CHF 15.00 Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter