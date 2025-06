Sarah Jessica Parker und Sarita Choudhury in «And Just Like That ...». Bild: keystone

Skurrile Looks: «And Just Like That …» sorgt für Diskussionen

Die Outfits, die Carrie und ihre Freundinnen in «And Just Like That …» tragen, sorgen für Irritationen und Spott. Denn sie werden immer wilder.

Kendra Kotas Folge mir

Mehr «Leben»

Die Serie «And Just Like That …» ist momentan in aller Munde. Auf TikTok und Co. sorgt sie für rege Diskussionen, doch nicht etwa wegen einer besonders spannenden Handlung oder wegen geglückter Dialoge, sondern wegen der immer wilderen Kostüme.

Bei der Serie handelt es sich um die Nachfolgeserie zu «Sex and the City», welche Ende der 90er- und Anfang der 2000er-Jahre Millionen von Frauen vor den Bildschirm lockte. Vor allem die Outfits von Carrie Bradshaw und ihren Freundinnen wurden Kult. Unvergessen bleibt beispielsweise der Tutu-Look von Carrie.

Das Reboot «And Just Like That …» gibt es seit 2021; seit dem 30. Mai läuft die dritte Staffel. Und auch bei dieser Serie stechen die Looks der Protagonisten heraus, allerdings nicht nur positiv. Auf Social-Media-Plattformen finden sich zahlreiche Kommentare dazu.

Hier sind die skurrilsten Looks:

Der monströse Hut

Das meistdiskutierte Accessoire ist ein riesiger karierter Hut, den die Hauptfigur Carrie Bradshaw zu einem Maxikleid trägt. Sie erinnert dabei wein wenig an eine Märchenfigur. Die NZZ vergleicht sie gar mit Frau Holle. Auf Social Media wird der Look mit der Cartoon-Figur Strawberry Shortcake oder einem Sitzsack assoziiert. Auf Instagram heisst es von einem User: «Zum ersten Mal trägt nicht Carrie das Outfit, das Outfit trägt Carrie.»

Das gute Stück von Designerin Maryam Keyhani kostet übrigens 450 Euro (500 Schweizer Franken). Der ganze Look hat einen Gesamtwert von rund 1900 Schweizer Franken.

Die Kugelkette

Ebenfalls für Lacher sorgte die Kugelkette von Figur Lisa Todd Wexley, gespielt von Nicole Ari Parker. Die Kugeln werden auf der Plattform X mit Rattan-Bällen verglichen. Ein Kommentar auf TikTok lautet: «Der Stylist musste bei diesem Look harte Zeiten durchgemacht haben.»

Die Kette kostet 145 Pounds (160 Schweizer Franken). Wer sich ebenfalls solch ein Statement-Piece um den Hals hängen will, aber nicht so viel Geld ausgeben möchte, kann sich die Kette sicher auch mit gängigen Holzkugeln aus dem Dekogeschäft zusammenbasteln.

Wilder Mustermix

Und dann wäre da dieser Mustermix:

Carrie Bradshaw in einem gemusterten Top und einer Printhose von Zimmermann. Bild: instagram/andjustlikethatcostumes

Die Looks bestehen vorwiegend aus Designermarken. Carrie Bradshaw, die sich schon in «Sex and the City» mit einer wöchentlichen Kolumne ein Luxusleben finanzieren konnte, lebt wohl auch in der Nachfolgeserie ganz gut.

Viel Nacktheit

Das Kleid von Simone Rocha wurde von der Designerin mit nudefarbener Unterwäsche präsentiert. Bild: instagram/andjustlikethatcostume

Ganz nach dem Motto «Sex sells» bieten viele der Looks tiefe Einblicke. Bei der Eröffnungsszene trägt Carrie ein durchsichtiges Tüll-Kleid, bei welchem ihr dunkler BH besonders gut durchzusehen ist. Dass der Blick besonders auf die Oberweite gelenkt wird, ist wohl gewollt, denn Kennerinnen wissen: Ein nudefarbener BH wäre unauffälliger.

Der Royal-Look 2.0

Der Look erinnert wegen des Hütchens an den Look einer Adeligen. Bild: instagram/andjustlikethatcostumes

Bei diesem Look trägt Carrie ein beerenfarbenes Tüllkleid, welches mit Hütchen, Karohemd und brauner Tasche kombiniert wird. Wegen der Kopfbedeckung erinnert das Ganze ein wenig an einen royalen Look, wobei die adeligen Damen wohl das Hemd weggelassen hätten. Und die Tasche. Und den Glitzer.

Der Jeanslook

Bei diesem Look haben sich die Kostümbildner ausgetobt. Bild: instagram/andjustlikethatcostumes

Auch dieses Outfit ist ein wenig zusammengewürfelt. Man könnte denken, die Trägerin habe sich im Dunkeln angezogen und sich einfach gegriffen, was gerade herumlag. Ein Jeanskleid (oder Rock?) wurde mit einer Weste, einem langen Cardigan sowie Strümpfen, braunen Stiefeletten und einer Tasche von Coach kombiniert. Joa ... kann man machen, muss man aber nicht.

Die Serie ist bekannt dafür, modetechnisch freier zu sein und auch mal speziellere Kombinationen zu zeigen. Schon in den vergangenen Staffeln gab es den ein oder anderen Look, der besonders für Belustigung sorgte. Ein Beispiel ist das «Croissant-Kleid».

Bei «Sex and the City» fungierte Patricia Field noch als Kostümbildnern und machte Sarah Jessica Parker, die Carrie Bradshaw verkörpert, zur Stilikone und zum Vorbild für Millionen von Frauen. Bei «And Just Like That ...» sind nun Molly Rogers und Danny Santiago für das Kostümbild verantwortlich. Rogers arbeitete mit Field bei «Sex and the City» und den danach folgenden Filmen zusammen. Jetzt sieht es so aus, als wolle sie den Kostümen ihren eigenen Stempel aufdrücken.