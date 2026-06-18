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Verlorenes Portemonnaie taucht in Deutschland nach 25 Jahren auf

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Der Besitzer habe das Portemonnaie um die Jahrtausendwende herum in der Nähe von Fürsteneck bei Passau in Deutschland verloren (Symbolbild).Bild: www.imago-images.de

Verlorenes Portemonnaie taucht in Deutschland nach einem Vierteljahrhundert auf

Ein verlorenes Portemonnaie kehrt nach 25 Jahren zu seinem Besitzer zurück. Der Fund birgt Relikte der Vergangenheit – und einen kleinen Geldbetrag.
18.06.2026, 02:5618.06.2026, 02:56
Ein Artikel von
t-online

Ein Mann darf sich nach einem Vierteljahrhundert über die Wiederentdeckung seines verlorenen Portemonnaies freuen. Der Besitzer habe das Portemonnaie um die Jahrtausendwende herum in der Nähe von Fürsteneck bei Passau in Deutschland verloren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Genau dort habe ein anderer Mann die Geldbörse nun beim Mähen im hohen Gras nahe einem Campingplatz wiedergefunden.

Der ehrliche Finder habe die Geldbörse daraufhin zur Polizei gebracht, die mithilfe der Dokumente darin den Besitzer ausfindig machte.

Der Eigentümer darf sich jetzt über einen 1996 ausgestellten und damit inzwischen ungültigen Führerschein, eine vor 25 Jahren abgelaufene Bankkarte und eine Telefonkarte im Wert von sechs D-Mark freuen. Immerhin befanden sich auch noch zehn D-Mark (etwa 4.70 Franken) in bar im Geldbeutel.

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