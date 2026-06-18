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Ukraine-Krieg: Russland feuert mehrere ballistische Raketen auf Kiew

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Gemäss der Ukraine feuerte Russland mehrere ballistische Raketen auf Kiew (Symbolbild). Bild: www.imago-images.de

Russland feuert mehrere ballistische Raketen auf Kiew

18.06.2026, 02:1018.06.2026, 02:10

Das russische Militär hat mehrere Raketen auf Ziele in der Ukraine abgefeuert. «Der Feind greift die Hauptstadt mit ballistischen Raketen an», teilte der Militärgouverneur der Hauptstadt Kiew, Tymur Tkatschenko, bei Telegram mit.

In der Innenstadt waren mehrere Explosionen zu hören, berichtete ein Korrespondent der Nachrichtenagentur dpa. Angaben der ukrainischen Luftwaffe zufolge flogen mindestens zwei Raketen in Richtung der Dreimillionenstadt, eine war auf das zentralukrainische Gebiet Poltawa gerichtet. (sda/dpa)

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