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DDR-Insel Ostervilm für 55'000 Franken versteigert: Eventlokal geplant

DDR-Insel für 55'000 Franken versteigert – jetzt soll sie eine Eventlocation werden

04.06.2026, 16:3504.06.2026, 16:35

Die marode Ostsee-Plattform «Ostervilm» zählt wohl zu den ungewöhnlichsten Immobilien Deutschlands. Nun wurde die frühere DDR-Entmagnetisierungsstation südöstlich von Rügen bei einer Auktion in Hamburg versteigert.

Nach 20 Geboten fiel der Hammer bei 60'000 Euro (rund 55'000 Franken). Das Mindestgebot lag bei 39'000 Euro. Den Zuschlag erhielt das österreichische Unternehmen McCube, das auf modulare Fertighäuser spezialisiert ist.

Neue Eigentümer planen Kultur- und Veranstaltungsort

Der Chef des Unternehmens, Oliver Pesendorfer, sagte, er könne sich vorstellen, die zwischen der Halbinsel Reddevitz und der Insel Vilm im Greifswalder Bodden liegende künstliche Insel als Kultur- und Veranstaltungsort zu nutzen. Auch die Ausrichtung von Hochzeiten auf der 250 Quadratmeter grossen Plattform sei möglich. Ursprünglich errichtet worden war die Anlage in den 1950er-Jahren für die Nationale Volksarmee (NVA) der DDR.

22.05.2026, Mecklenburg-Vorpommern, Vilm: Die ehemalige Milit�rstation Ostervilm im Greifswalder Bodden (Aufnahme mit einer Drohne). (zu dpa: �DDR-Insel �Ostervilm� f�r 60.000 Euro versteigert�) Foto: ...
Die Insel Ostervilm ist sichtlich marode.Bild: DPA

Trotz ihres maroden Zustands hatte die aussergewöhnliche Immobilie vor der Auktion grosse mediale Aufmerksamkeit erregt – und der Norddeutschen Grundstücksauktionen AG entsprechend Arbeit gemacht. «Wir haben täglich Telefonate aus ganz Deutschland geführt – mit Dutzenden, wahrscheinlich sogar mehreren Hundert Interessierten, die neugierig waren», sagte Vorstand Kai Rocholl.

Bieter ersteigern Insel «Ostervilm» spontan gemeinsam

Eigentlich wollte Pesendorfer die Insel allein ersteigern, hatte sich dann nach eigenen Angaben aber mit einem weiteren Bieter zusammengetan. Beide hätten sich erst kurz vor der Auktion kennengelernt und spontan darauf verständigt, gemeinsam für die Insel zu bieten. (sda/dpa)

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