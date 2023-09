«Liebes Kind» erzielt grossartige Aufrufzahlen auf Netflix. Bild: x/netflix

«Liebes Kind» startet auf Netflix durch und überholt sogar «One Piece»

«Liebes Kind» startet auf Netflix durch und wird auch international angesehen. Die deutsche Serie wurde innert zehn Tagen 25 Millionen aufgerufen und hat damit sogar die Verfilmung von Kult-Manga «One Piece» geschlagen.

Ziemlich düster geht es in der Psychothriller-Miniserie «Liebes Kind» auf Netflix zu und her – und das kommt ziemlich gut an: Die Anfang September veröffentlichte Serie hat innert kurzer Zeit die Netflix-Charts gestürmt und 25 Millionen Aufrufe gesammelt, wie unter anderem spiegel.de berichtet.

Unter den im Original nicht englischsprachigen Serien reicht es zum zweiten Mal in Folge für Platz 1. Auffällig ist, dass die Serie auch international beliebt ist. Die englische Version mit dem Titel «Dear Child» befindet sich in mehr als 90 Ländern weltweit unter den Top 10 der beliebtesten Serien.

In der letzten Woche kam die Mini-Serie alleine auf 15.4 Millionen Aufrufe – und damit gut fünf Millionen mehr als die Manga-Real-Adaption von «One Piece». Diese ist allerdings auch schon eine Woche länger verfügbar.

Die Geschichte handelt von einem verworrenen Entführungsfall. Bild: x/netflix

In der Serie geht es um eine Frau namens Lena und zwei Kinder, Hannah und Jonathan, die sich während längerer Zeit in den Fängen eines Entführers befanden. Nach und nach entwirrt sich die düstere Geschichte, die im Zusammenhang mit anderen, ungelösten Vermisstenfall aus der Vergangenheit steht. Die Mini-Serie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Romy Hausmann, die unter anderem vom Fall Natascha Kampusch inspiriert wurde. (con)