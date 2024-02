Dschungelcamp: Lucy Diakovska ist die neue «IBES»-Dschungelkönigin

Jetzt ist das Dschungelcamp vorbei, eine neue Königin gekürt. Fans können jedoch aufatmen. Zum 20-jährigen Jubiläum schenkt RTL den Zuschauern noch in diesem Jahr eine weitere Staffel. Im Sommer soll ein Spin-off in Südafrika gedreht werden. Weitere Details gibt es hierzu allerdings noch nicht.

17 Tage voller Drama, Streitereien und einem verzwickten Liebesdreieck liegen hinter uns. An manche Kandidaten kann man sich jetzt schon nicht mehr erinnern. Cora Schumacher zum Beispiel hatte das Camp nach nur drei Tagen verlassen. Doch auch in der kurzen Zeit hatte die 47-Jährige abgeliefert und viele pikante Details verraten – über ihren Ex-Mann und über ihren Ex-Lover.

Am 19. Januar schickte RTL zwölf mehr oder minder bekannte Promis in den australischen Busch. 17 Tage lang wurde gekämpft, geweint, sogar gekuschelt und vor allem gelästert. Doch nur drei der diesjährigen Kandidaten schafften es ins Finale: Lucy Diakovska, Twenty4Tim und Leyla Lahouar.

Sommerferien schon gebucht? Wenn nicht, dann lasse dich von diesen 14 Stränden inspirieren, die laut Lonely Planet zu den schönsten der Welt gehören.

Am 9. Februar erscheint von Lonely Planet das Buch «Best Beaches: 100 of the World’s Most Incredible Beaches». Der renommierte australische Verlag für Reise- und Sprachführer kürt darin die 100 schönsten Strände der Welt.