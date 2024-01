Bild: rtl

Yay! Der Dschungelcamp-Cast ist ein Traum für alle 2000er-Teenies

Neues Jahr, neues Dschungelcamp. Wie in jedem Januar beglückt uns RTL auch heuer mit einer frischen Staffel «Ich bin ein Star – holt mich hier raus».

Du glaubst, das Sendeformat im linearen Fernsehen sei ausgelutschter als der obligate Schweine-Anus, den die Kandidaten bei der Dschungelprüfung vorgesetzt bekommen? Nun. Nicht so lange sich genug Prominente dafür bezahlen lassen, sich im australischen Busch zum Affen zu machen!

Diese zwölf deutschen C-bis-Z-Promis wagen sich in den Dschungel – einigermassen sortiert nach Bekanntheitsgrad, damit du irgendwann aussteigen kannst.

Wer? Cora Schumacher

WER??? Model, Unternehmerin und Ex-Frau von Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher.

Wer? Lucy Diakovska

WER??? Sängerin, Mitglied der in den 2000ern bekannten Girl Group, den No Angels.

Wer? Heinz Hoenig

WER??? Schauspieler, unter anderem bekannt aus «Das Boot» (1981) und «Der König von St. Pauli».

Wer? Felix von Jascheroff

WER??? Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Darsteller, Teenie-Crush eines jeden Soap-Fans in den Neunzigern und 2000ern.

Wer? David Odonkor

WER??? Ex-Fussball-Nationalspieler, ist immer wieder in deutschen TV-Shows, wie etwa «Ninja Warrior Germany», zu sehen.

Wer? Sarah Kern

WER??? Designerin, Unternehmerin und Model, sieht man öfters bei «Exclusiv» mit Frauke Ludowig.

Wer? Mike Heiter

WER??? Reality TV-Star und Rapper.

WER? Twenty4tim



WER??? Influencer und TikToker

Häh????? Gegenüber RTL spricht der junge Mann: «Ich hatte ’ne ganz wilde Idee, dass ich Sex im Dschungel habe. Gab es das schon mal?» Tatsächlich nicht. Wir sind gespannt.

Wer? Leyla Lahour

WER??? Bekannt aus «Der Bachelor», «Ex on the Beach», «Bachelor in Paradise», und so weiter, und so fort.

Wer? Kim Virginia Hartung

WER??? «Der Bachelor», «Temptation Island», «Bachelor in Paradise», Ex-Freundin von Mike Heiter, der dieses Jahr ebenfalls im Dschungelcamp anzutreffen ist. Das wird lustig!

Wer? Fabio Knez

WER??? «Make Love, Fake Love», «Are You The One – Realitytstars in Love»

(¯\_(ツ)_/¯ Wir haben ihn auch noch nie gesehen.)

Wer? Anya Elsner

WER??? Ex-GNTM-Kandidatin (Es braucht jedes Jahr eine Kandidatin aus «Germany's Next Topmodel»).

Los geht das wilde Spektakel am 19. Januar um 20.15 Uhr. Durch die Show führen auch dieses Jahr wieder die Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow.

Und, wirst du einmal ins Dschungelcamp reinzappen? Vielleicht einmal kurz Lieber esse ich selbst einen Känguru-Hoden WER???????

