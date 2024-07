Vivian Jenna Wilson. Bild: screenshot threads

Elon Musk erklärt seine Tochter für tot – nun antwortet sie ihrem Vater (auf Threads)

Elon Musk erklärte vor Kurzem sein Kind für tot – weil es jetzt eine Sie ist. Nun antwortet die Tochter dem Vater – und nutzt dafür auch Threads, den grossen Konkurrenten von X.

Vivian Wilson ist die Tochter von Elon Musk. Und sie stellt im Internet ihren Vater an den Pranger.

Auf ihrem Threads-Profil, dem grossen Konkurrenten von Musks Plattform X, zeigt sie einen zwei Jahre alten Post von Musk, in dem er behauptet, sein Kind sei schon als Vierjähriger schwul und ein bisschen autistisch gewesen. Dazu sagte er, dass Vivian Jacken für ihn aussuchte und es anschliessend als «fabelhaft» bezeichnete, zudem soll sie Musicals und das Theater gern gehabt haben.

Diese Aussagen bezeichnete Vivian als frei erfunden. Sie habe weder Jacken für ihren Vater ausgesucht, noch als Vierjährige Wörter wie fabelhaft benutzt. Und auch Musicals und Theater seien nie eine Leidenschaft von ihr gewesen.

Vivian auf ihrem Threads-Profil. Bild: Scerenshot Threads

Tochter meldet sich ebenfalls bei NBC News zu Wort

Der Grund, dass Vivian überhaupt an die Öffentlichkeit ging: In einer Talkshow mit dem erzkonservativen Psychologen Jordan Peterson erklärte Elon Musk seine 20-jährige Tochter Vivian für tot. Dies, weil er nicht akzeptieren kann, dass sie Transsexuell ist.

Vivian wurde als Junge geboren und begann während Corona mit der Einnahme von Pubertätsblockern. 2022 liess sie zudem ihren Vor- und Nachnamen sowie ihr Geschlecht von einem kalifornischen Gericht ändern.

«Ich lebe nicht mehr mit meinem biologischen Vater zusammen und möchte auch nicht mehr mit ihm in Verbindung gebracht werden» Auszug aus den Gerichtsdokumenten von 2022.

Am Donnerstag meldete sich Vivian zudem in einem Interview bei NBC News zu Wort. Darin stellt sie ihren Vater als abwesend und grausam dar. So soll er sie in ihrer Jugend und Kindheit gequält haben, da sie sich bereits damals queer und feminin verhalten habe.

Wie sie im Interview bei NBC News betonte, habe ihr Vater nun eine Linie überschritten. Deshalb sah sie sich gezwungen zu antworten: «Wenn du vor einem Millionenpublikum so unverhohlen über mich lügst, dann werde ich das nicht einfach so durchgehen lassen», erklärte sie.

Wilson sagte, dass Musk, seit sie denken könne, kein unterstützender Vater gewesen sei. Er sei nur selten in ihrem Leben präsent gewesen und habe sie und ihre Geschwister bei ihrer Mutter oder bei Kindermädchen gelassen, obwohl die Eltern das gemeinsame Sorgerecht hatten. Zudem habe Musk sie beschimpft, wenn er anwesend war.

«Er war kalt. Er wird sehr schnell wütend. Er ist gefühllos und narzisstisch.» Vivian über ihren Vater Musk.

Wilson berichtete, dass ihr Vater sie schon in der Grundschule wegen ihrer weiblichen Stimme schikaniert und unter Druck gesetzt habe, maskuliner zu wirken. «Ich war in der vierten Klasse und nahm an einem Ausflug teil, der sich später als Werbung für ein Auto herausstellte – ich erinnere mich nicht mehr, welches. Musk schrie mich ständig an, weil meine Stimme zu hoch war», erzählte sie. «Es war eine grausame Erfahrung.»

Ihr Profil auf der Plattform X, die ihrem Vater gehört, ist privat gestellt. Sie folgt nur einer Person und hat null Follower. Sie verlinkt lediglich ihr Profil auf die Konkurrenz-Plattform Threads. In ihrem Titelbild auf X ist zudem zu lesen:

«I look good for a dead bitch» «Ich sehe gut aus für ein totes Miststück»