Die besten Reaktionen zum ESC-Finale in Basel

So schick feiert Bezos' Verlobte ihren Junggesellinnenabschied

In Frankreich feiert Lauren Sánchez mit Stars wie Kim Kardashian und Katy Perry ihren Junggesellinnenabschied.

Vor kurzem ist sie mit ihren Freundinnen ins All geflogen – und hat dabei in wenigen Minuten mehr CO₂ ausgestossen als ein durchschnittlicher Mensch in seinem gesamten Leben. Das war es aber noch nicht. In Frankreich feiert Jeff Bezos' Verlobte Lauren Sánchez nun mit ihren Freundinnen, zu denen unter anderem Kim Kardashian, Katy Perry, Eva Longoria und Kris Jenner gehören, ihren Junggesellinnenabschied.