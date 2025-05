Was sind eure Lieblings-ESC-Songs aller Zeiten? Wir haben nachgefragt

Und was ist dein allerliebster ESC-Song? Schreib es in die Kommentare!

Wir waren heute, am Tag des grossen ESC-Finals, in Basel unterwegs und wollten von den unzähligen Fans auf der Strasse wissen: Was ist dein absoluter Lieblings-ESC-Song? Von diesem haben wir dann der nächsten Person eine Hörprobe gegeben und wollten wiederum wissen: Wie bewertest du diesen Song von 1 bis 10? Da kamen ganz schön viele legendäre Lieder zusammen! Schau (und hör) rein. Hier:

Für Nico und Noah gibt es heute ein Omelett und eine Lektion Französisch 🇫🇷

Heute zeigt der Roulette-Zeiger auf die Süsskartoffel. Daraus wollen unsere beiden Köche Chips machen. Und Noah hat sich etwas ein bisschen Herausfordernderes ausgedacht. Ein Omelett, das mit den Chips garniert werden soll. Bei Nico fangen die Schwierigkeiten derweil schon an, wenn es darum geht, herauszufinden, was ein Omelett denn überhaupt ist. Omeletten, Crêpes, Eierkuchen – was ist denn nun was? Noah gibt eine Lehrstunde, aber hat er selbst überhaupt den Durchblick?



Warnung: Du könntest nach dem Anschauen eventuell verwirrter sein als jetzt. Aber definitiv um ein leckeres Rezept reicher!