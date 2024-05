Darf nicht mehr proben: der Niederländer Joost Klein. Bild: keystone

ESC-Drama um Niederlande geht weiter: Teilnahme am ESC-Finale nach Vorfall weiter offen

Mehr «Leben»

Es geht dramatisch zu und her am diesjährigen Eurovision Song Contest. So untersucht die EBU (European Broadcasting Union) einen «Vorfall» um den niederländischen Musiker Joost Klein – und schliesst ihn vorläufig von allen Proben aus. Dies geht aus einem Statement der EBU von Freitag hervor:

«Wir untersuchen derzeit einen Vorfall um den niederländischen Künstler, der uns gemeldet wurde. Bis auf Weiteres wird er nicht proben. Wir haben dem zu diesem Zeitpunkt nichts hinzuzufügen und werden Sie zu gegebener Zeit auf dem Laufenden halten.»

Worum es sich bei dem Vorfall handelte, wurde zunächst nicht bekannt gemacht. Von Klein lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Am Samstagmorgen war die Teilnahme der Niederlande am ESC-Final weiter offen.

«Die Untersuchung des Vorfalls mit dem niederländischen Künstler beim diesjährigen Eurovision Song Contest ist noch nicht abgeschlossen. Es finden auch Gespräche zwischen der EBU und Avrotros, dem teilnehmenden niederländischen Fernsehsender, statt», hiess es von der EBU.

Keine Teilnahme an der Juryshow

Von der Juryshow am Freitag wurde Klein ebenfalls ausgeschlossen

Stattdessen habe man hier die Aufnahme seiner Halbfinals-Show verwenden, wie der ESC mitteilte. Die Jurorinnen und Juroren haben dementsprechend diese Performance bewertet. Die Jury-Show gilt als Generalprobe für das eigentliche Final am Samstag.

Für den Niederländer war dies, so verwirrend wie es klingt, ein Lichtblick: Er ist also noch nicht komplett aus dem Rennen um den ESC-Titel.

Zwischenrufe und mögliche Attacke

Welchen Vorfall die EBU genau untersucht, ist derzeit noch nicht klar, allerdings liegt die Vermutung nahe, dass es sich dabei um Kleins Verhalten während der Pressekonferenz am Donnerstag handelt. Der Niederländer hatte sich dabei mehrfach ungefragt zu Wort gemeldet und Zwischenrufe getätigt, die offensichtlich gegen die israelische ESC-Künstlerin Eden Golan gerichtet waren.

Ausserdem zog er sich, während eben diese das Wort hatte, demonstrativ eine niederländische Flagge über den Kopf.

Klein mit der Flagge über dem Kopf. Bild: esc

Schwedischen Medienberichten zufolge soll es nach dem Halbfinale zu einer handgreiflichen Attacke von Joost Klein gekommen sein, der der Öffentlichkeit so bislang nicht bekannt ist, wie die schwedische Boulevardzeitung Aftonbladet vermutet. Um diese Attacke soll es bei der Prüfung gehen, heisst es bei der Zeitung weiter.

Auch das Online-Portal ESC-Kompakt vermutet einen anderen Grund als die Zwischenrufe bei der Medienkonferenz: Schliesslich sei Klein ja präventiv von den Proben ausgeschlossen worden, ohne dass dabei das Ergebnis der Untersuchung abgewartet worden ist.

Nach neusten Erkenntnissen des schwedischen Senders SVT soll Klein eine Fotografin geschlagen haben, doch auch hierzu fehlt noch die offizielle Bestätigung seitens der EBU.

Mehr Drama am ESC 2024: «Massive Buhrufe überdeckt»: Die Kontroverse um Israels Auftritt am ESC geht weiter

(yam/cpf, mit Material der sda)