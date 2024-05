Liveticker

Nemo gewinnt das Ding tatsächlich! Die Schweiz siegt am ESC!

Wir standen mit dem Rücken zur Wand, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt! Denn entgegen den Wettquoten gewinnt Nemo den ESC! Hier alle Ereignisse rund um den Final des Eurovision Song Contest am Samstag im emotionalen Liveticker.

Nemo hat es geschafft und die Schweiz in den Final des ESC gesungen. Nun treffen wir endlich auf den grossen Konkurrenten Baby Lasagna aus Kroatien. In der Zwischenzeit hat sich aber auch Eden Golan aus Israel in die Herzen der Zuschauer performt. Es wird also eine spannende Angelegenheit.

Begleitet wird die Show hier natürlich mit dem allseits beliebten Liveticker (und Trinkspiel). Ab 21 Uhr geht es los, um etwa 1 Uhr wissen wir, wer den ESC 2024 gewinnt. Bis dahin erwartet euch hier beste Unterhaltung: