Darf nicht mehr proben: der Niederländer Joost Klein. Bild: keystone

Niederlande vom ESC-Final ausgeschlossen – was wir wissen

Am Samstagmorgen wurde bekannt, dass der niederländische Teilnehmer Joost Klein nicht im ESC-Final antreten darf. Die Hintergründe.

Mehr «Leben»

Es geht dramatisch zu und her am diesjährigen Eurovision Song Contest. So untersucht die EBU (European Broadcasting Union) einen «Vorfall» um den niederländischen Musiker Joost Klein. Am Samstag informierte die EBU, dass Klein deshalb nicht am Final antreten werden.

Der Grund dafür sei, dass die schwedische Polizei derzeit eine Beschwerde untersuche, die von einem weiblichen Mitglied des Produktionsteams nach einem Vorfall nach seinem Auftritt im Halbfinale am Donnerstagabend eingereicht wurde.

Was wir wissen:

Die Aufregung am Freitagabend

Das Ganze nahm seinen Lauf am Freitagabend. Da informierte die EBU:

«Wir untersuchen derzeit einen Vorfall um den niederländischen Künstler, der uns gemeldet wurde. Bis auf Weiteres wird er nicht proben. Wir haben dem zu diesem Zeitpunkt nichts hinzuzufügen und werden Sie zu gegebener Zeit auf dem Laufenden halten.»

Worum es sich bei dem «Vorfall» handelte, wurde zunächst nicht bekannt gemacht. Von Klein lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Von der Juryshow am Freitag wurde Joost Klein ausgeschlossen. Stattdessen habe man hier die Aufnahme seiner Halbfinals-Show verwenden, wie der ESC mitteilte. Die Jurorinnen und Juroren haben dementsprechend diese Performance bewertet. Die Juryshow gilt als Generalprobe für das eigentliche Final am Samstag.

«Es finden auch Gespräche zwischen der EBU und Avrotros, dem teilnehmenden niederländischen Fernsehsender, statt», hiess es von der EBU.

Zu diesem Zeitpunkt war noch unklar, ob Klein im Final antreten wird.

Die Ermittlungen der Polizei

Am Samstagvormittag wurde bekannt, dass die schwedische Polizei Ermittlungen aufgenommen habe wegen Drohungen gegen eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter des Veranstaltungsorts Malmö Arena.

Einen Bericht der schwedischen Zeitung «Aftonbladet», dass es sich bei dem mutmasslichen Täter um den niederländischen ESC-Teilnehmer Joost Klein handele, wollte die Sprecherin nicht bestätigen.

«Ich kann nur so viel sagen: Einen solchen Fall hatten wir noch nie.»

Gerüchte, dass das mutmassliche Opfer selbst am ESC teilnimmt, widersprach sie. Die EBU hingegen bestätigte dies später in einem Statement.

Auch sie betont jedoch, dass keine anderen Künstler involviert sind:

«Wir möchten klarstellen, dass entgegen einigen Medienberichten und Social-Media-Spekulationen an diesem Vorfall kein anderer Künstler oder Delegationsmitglied beteiligt war.»

Doch wie sind diese Gerüchte zustande gekommen?

Die Pressekonferenz vom Donnerstag

Schnell stand die Vermutung im Raum, dass der «Vorfall» etwas mit Kleins Verhalten während der Pressekonferenz am Donnerstag zu tun haben könnte. Der Niederländer hatte sich dabei mehrfach ungefragt zu Wort gemeldet und Zwischenrufe getätigt, die offensichtlich gegen die israelische ESC-Künstlerin Eden Golan gerichtet waren.

Ausserdem zog er sich, während eben diese das Wort hatte, demonstrativ eine niederländische Flagge über den Kopf.

Klein mit der Flagge über dem Kopf. Bild: esc

Wenn nicht Israel, was dann?

Doch das Statment der EBU hat diesem Verdacht jeglichen Wind aus den Segeln genommen.

Bereits am Freitag schrieb die schwedische Boulevardzeitung Aftonbladet von einer handgreiflichen Attacke nach dem Halbfinale. Ein Vorfall der der Öffentlichkeit so bislang nicht bekannt sei.

Nach neusten Erkenntnissen des schwedischen Senders SVT soll Klein eine Fotografin geschlagen haben, doch auch hierzu fehlt noch die offizielle Bestätigung seitens der EBU.

Mehr Drama am ESC 2024: «Massive Buhrufe überdeckt»: Die Kontroverse um Israels Auftritt am ESC geht weiter

(yam/cpf, mit Material der sda)