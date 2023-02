Was wurde eigentlich aus den «Forrest Gump»-Schauspielern?

Was wurde aus den «Forrest Gump»-Stars? Das machen Forrest, Jenny und Bubba heute

29 Jahre ist es her, seit «Forrest Gump» – inzwischen ein Film-Klassiker – zum ersten Mal in den Kinos gezeigt wurde. Am bekanntesten ist wohl Tom Hanks, der die Hauptrolle spielte und seither in diversen Filmen zu sehen war und ist. Doch was machen Hanks und der Rest des Casts so viele Jahre später? Hier erfährst du es.

Tom Hanks

(Forrest Gump)

Bild: United International Pictures

Tom Hanks ist seit den 80er-Jahren im Showbusiness tätig, seinen grossen Durchbruch schaffte er Anfang der Neunziger mit «Schlaflos in Seattle», «Philadelphia» und 1994 mit «Forrest Gump». Kurz danach wechselte der oscarprämierte Schauspieler aber vermehrt hinter die Kamera und gründete eine Film-Produktionsfirma. Der neuste Film mit dem 66-Jährigen in der Hauptrolle kam in der Schweiz dieses Jahr heraus und heisst «Ein Mann namens Otto». Dieses Jahr ist er gleich dreimal für die goldene Himbeere nominiert.

Tom Hanks an einem Grammy-Event diesen Februar. Bild: keystone

Sally Field

(Mrs. Gump)

Bild: United International Pictures

Die Mutter von Forrest, die immer eine Lebensweisheit bereit hat, wurde von Sally Field gespielt. Field gewann noch vor «Forrest Gump» als Haupt- sowie Nebendarstellerin je einen Oscar. Zu ihren neueren Filmprojekten gehören die Rolle als Tante May in «The Amating Spider-Man» und eine Sprechrolle in «Arielle, die Meerjungfrau». Die neuste Rolle der 67-jährigen Schauspielerin ist in der Komödie «80 for Brady», die dieses Jahr in die Kinos kommt.

Field an der Premiere des Kinofilms «80 for Brady» im Januar 2023. Bild: imago-images

Michael Conner Humphreys

(Junger Forrest Gump)

Bild: United International Pictures

Als Kind wurde Forrest von Michael Conner Humphreys dargestellt. Dieser war damals neun Jahre alt, und es sollte seine einzige Rolle für eine lange Zeit sein. Erst 2011 spielte er wieder in einem Film namens «Pathfinders: In the Company of Strangers» mit. Zwischendurch ging er zur Armee und war in Deutschland und im Irak stationiert. 2021 spielte Humphreys, der Jahrgang 1985 hat, in einer Folge in der Fantasy-Serie «Knight's End» mit.

Humphreys auf Instagram in 2022. Bild: instagram

Robin Wright

(Jenny Curran)

Bild: United International Pictures

Jenny und Forrest sind Kindheitsfreunde, die ihr ganzes Leben miteinander verbunden bleiben. Nach «Forrest Gump» hatte Robin Wright viele Rollen, unter anderem in «The Girl with the Dragon Tattoo», «Haus des Geldes», «Blade Runner 2019» und «Wonder Woman». Dieses Jahr kommen zwei Filme mit der 56-Jährigen raus, beide sind zurzeit noch in Produktion: «Devil's Peak» und «Damsel».

Gary Sinise

(Lieutenant Dan Taylor)

Bild: United International Pictures

Für seine Rolle als Lt. Dan wurde Gary Sinise (67) als bester Nebendarsteller für einen Oscar nominiert. Auch bekannt ist er für seine Rollen in« Apollo 13», «The Green Mile» und «Mission to Mars». 2004 bis 2013 spielte er Det. Mac Llewellyn Taylo in «CSI: NY». Seine letzten Rollen waren 2020 in «Tote Mädchen lügen nicht», «I Still Believe» und «Good Joe Bell».

Sinise bei einer Filmpremiere in Los Angeles, 2020. Bild: imago-images

Mykelti Williamson

(Benjamin Bufford-Blue aka Bubba)

Bild: United International Pictures

Schon vor «Forrest Gump» war Williamson, der Bubba spielt, ein erfolgreicher Schauspieler und hatte Rollen in «Miami Vice» und «Free Willi». Er blieb im Showbiz tätig und spielte in «CSI: NY», «Heat», «Final Destination 4», «The Purge: Election Year», «Fences» und «Law & Order: Organized Crime» mit. Letztes Jahr erschien der Weihnachtsfilm «The Holiday Stocking» mit dem knapp 66-Jährigen.

Williamson in Kalifornien im August 2022. Bild: Michael Tullberg/ Getty Images

Hanna R. Hall

(Junge Jenny)

Bild: United International Pictures

Jenny ist die Einzige, die den jungen Forrest mag – dargestellt wird sie von Hanna R. Hall, dessen erste Schauspielrolle Jenny war. Seit 2012 arbeitet die unterdessen 38-Jährige in Los Angeles als Theaterproduzentin, spielt aber auch immer noch in Filmen und Serien wie «Criminal Minds», «Masters of Sex» und «The Purge» mit.

Hall gemeinsam mit Humphreys in 2019. Bild: Getty Images

Haley Joel Osment

(Forrest Gump Jr.)

Bild: United International Pictures

Die Rolle als Forrests Sohn war die erste von Haley Joel Osment, der damals sechs Jahre alt war. Seinen Karrierehöhepunkt hatte Osment in 1999, als er in «The Sixth Sense» einen Jungen spielte, der Menschen sah, die bereits tot waren. Für diese Rolle war er für einen Oscar als bester Nebendarsteller nominiert und gewann etliche Preise. Osment hatte Rollen in «Silicon Valley», «The Boys» und «The Kominsky Method». Er war ausserdem als Synchronsprecher tätig und dieses Jahr ist der inzwischen 34-jährige Schauspieler im Amazon-Film «Somebody I Used to Know» zu sehen.

Osment an der Premiere von «Somebody I Used To Know» im Februar 2023. Bild: keystone

Siobhan Fallon

(Dorothy Harris)

Bild: United International Pictures

Siobhan Fallon spielte die Busfahrerin, die Forrest zur Schule fuhr. In späteren Jahren dann auch seinen Sohn, Forrest Jr.. Die unterdessen 61-jährige Schauspielerin spielte in etlichen Filmen und Serien mit, darunter «Elementary», «American Gods» und «30 Rock». Dieses Jahr kommt der Drama-Film «Eileen» mit Fallon im Kino.

Harris im März 2022. Bild: Donald Kravitz/ Getty Images

