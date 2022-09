Das machen die «Game of Thrones»-Stars heute

Das Finale von «Game of Thrones» ist noch nicht allzu lange her. Am 14. April 2019 wurde die letzte Episode ausgestrahlt. Der Schmerz des Serienfinales sitzt bei vielen Fans aber noch tief.

Wo stehen die Schauspielerinnen und Schauspieler, von denen viele dank «Game of Thrones» über Nacht zu Weltstars wurden, heute? Hier erfährst du es!

Jack Gleeson

(Joffrey Baratheon)

Bild: hbo

Der 30-Jährige nahm seit «Game of Thrones» nur noch eine Schauspielrolle an: In der Sitcom «Out of Her Mind» spielte er eine kleine Nebenrolle. Anfangs September heiratete Gleeson seine langjährige Freundin.

Jack Gleeson heiratete im kleinen Rahmen. Bild: Twitter/patsylynch

Natalie Dormer

(Margaery Tyrell)

Bild: hbo

Seit 2020 spielt Natalie Dormer die Hauptrolle in der Horrorserie «Penny Dreadful: City of Angels» und war für diese Rolle für einen Critics' Choice Super Award für die beste Schauspielerin in einer Horror-Serie nominiert. Im Januar 2021 brachte sie eine Tochter auf die Welt.

Natalie Dormer im November 2021. Bild: Getty Images Europe

Peter Dinklage

(Tyrion Lannister)

Bild: hbo

Seit dem Ende von «Game of Thrones» ergatterte Peter Dinklage Hauptrollen in «I Care a Lot» und «Cyrano». In Marvels «Thor: Love and Thunder» spielte er ebenfalls mit, die Szene schaffte es jedoch nicht in den finalen Schnitt. Zu Dinklages zukünftigen Film-Projekten gehört unter anderem das «Die Tribute von Panem»-Prequel «The Ballad of Songbirds and Snakes».

Peter Dinklage nahm im Juni 2022 an einem Filmfestival in New York teil. Bild: keystone

Nikolaj Coster-Waldau

(Jaime Lannister)

Bild: HBO

Der Däne Nikolaj Coster-Waldau arbeite seit dem Aus von «Game of Thrones» weiter in der Filmbranche und ergatterte Hauptrollen in «Exit Plan», «The Silencing» und «Against the Ice». Bald wird Coster-Waldau in Apples «The Last Thing He Told Me» und im Krimi «God Is a Bullet» zu sehen sein.

Nikolaj Coster-Waldau wirbt für seinen Film «Against the Ice». Bild: keystone

Rose Leslie

(Ygritte)

Bild: hbo

Während der Dreharbeiten verliebte sich Rose Leslie in Kit Harrington (Jon Snow). Die beiden heirateten 2018 und wurden im Winter 2020/2021 Eltern. Dieses Jahr war sie in «Tod auf dem Nil» und «The Time Traveler's Wife» zu sehen.

«Up Next» feierte im Mai 2022 Premiere. Bild: keystone

Kristian Nairn

(Hodor)

Bild: hbo

Nach seinem Ausstieg in« Game of Thrones» in 2016 spielte Kristian Nairn in kleineren Filmrollen und machte Musik. Seine letzte Nebenrolle ist in der Comedy-Piraten-Serie «Our Flag Means Death» von Taika Waititi.

Zuhause mit seinem Hund Cora. Bild: instagram

Gwendoline Christie

(Brienne of Tarth)

Bild: hbo

Gwendoline Christie ist seit dem Drehschluss von «Game of Thrones» fleissig. In Netflix' «Sandman» spielte sie Lucifer, im Herbst ist Christie im «The Addams Family»-Spin-off «Wednesday» zu sehen und im Drama «Flux Gourmet» spielt sie an der Seite von Asa Butterfield.

Gwendoline Christie an der 2022 Comic-Con in San Diego. Bild: keystone

Pedro Pascal

(Oberyn Martell)

Bild: hbo

Vom Mittelalter ins Weltall: Eine wohl bekanntere Rolle von Pedro Pascal ist die des Mandalorianers Din Djarin – oder auch: Baby Yodas Babysitter. Neben seiner «Star Wars»-Roll spielte Pascal in «Last of Us», «Wonder Woman 1984», «We Can Be Heroes» und «Das Buch von Boba Fett».

Pedro Pascal besuchte das Venice Film Festival 2022. Bild: keystone

Kit Harington

(Jon Snow)

Bild: AP/HBO

Wie bereits erwähnt heiratete Kit Harington seinen GoT-Co-Star Rose Leslie, und das Paar wurde vor über einem Jahr Eltern. Er lieh in «Drachenzähmen leicht gemacht» Eret seine Stimme, spielte in «Modern Love», «Eternals» und der «Friends»-Reunion mit. Ob Harington für das geplante Jon-Snow-Spin-off zurückkehren wird, ist noch nicht bekannt.

Brite Kit Harington in London 2022. Bild: keystone

Joe Dempsie

(Gendry)

Bild: hbo

Nach seinen Auftritten bei «Game of Thrones» und «Deep State» im Jahr 2019 erhielt Joe Dempsie gute Kritik für seine Nebenrolle in «Pieces of Her» und wird bald in der HBO-Krimiserie «Get Millie Black» zu sehen sein.

Joe Dempsie im Juli 2022 auf Instagram. Bild: instagram

Jason Momoa

(Khal Drogo)

Bild: hbo

Jason Momoa erlangte durch «Game of Thrones» noch mehr Berühmtheit, als er vorher bereits hatte. Er spielt den DC-Superhelden Aquaman, hat Rollen in «Dune», Apple TVs «See» und wird in den letzten beiden Kapiteln der «Fast & Furious»-Franchise zu sehen sein. Neben der Schauspielerei setzt sich Momoa für die Umwelt ein und gründete 2019 eine Marke, die nachhaltige Wasserflaschen verkauft.

Jason Momoa, hier an der Premiere der dritten Staffel von «See». Bild: keystone

Sophie Turner

(Sansa Stark)

Bild: hbo

Seit «Game of Thrones» konzentriert sich Sophie Turner mehr auf ihre Familie, als auf ihre Karriere. 2019 heiratete sie Joe Jonas der Boyband Jonas Brothers, 2020 kam das erste Kind, zwei Jahre später das zweite Kind zur Welt. Turner hatte in mehreren Serien Nebenrollen, ihre letzte Rolle war in der True-Crime-Serie «The Staircase».

Sophie Turner an der Met Gala 2022. Bild: keystone

Alfie Allen

(Theon Greyjoy)

Bild: hbo

In «Game of Thrones» verkörperte er während 47 Episoden Theon Greyjoy: Lily Allens kleiner Bruder Alfie Allen. Seit er nicht mehr Theon ist, spielte Allen in «Jojo Rabbit» und im Thriller «Night Teeth» mit.

Alfie Allen an den Tony Awards dieses Jahr. Bild: keystone

Richard Madden

(Robb Stark)

Bild: hbo

Wie auch sein Co-Star Kit Harington spielte Richard Madden in Marvels «Eternals». Für seine Rolle in der Serie «Bodyguard» gewann Madden 2019 einen Golden Globe Award. Ebenfalls 2019 war er im Kriegsfilm «1917» zu sehen.

Richard Madden an der «Eternals»-Premiere im Oktober 2021. Bild: keystone

Iain Glen

(Jorah Mormont)

Bild: hbo

Iain Glen, der nach seiner Zeit bei «Game of Thrones» die Rolle des Bruce Wayne in «Titans» übernahm, spielte in «The Lost Girls» Captain Hook und macht bei Amazon Primes «The Rig» und Apple TVs «Wool» mit.

Erhielt im November 2021 einen Stern in Spanien: Iain Glen. Bild: keystone

Nathalie Emmanuel

(Missandei)

Bild: hbo

Noch während ihrer Zeit bei Game of Thrones trat Nathalie Emmanuel dem Cast von «Fast & Furious» bei. 2021 war sie neben «Fast 9» auch in «Army of Thieves» und «Last Train to Christmas» zu sehen. Dieses Jahr feierte der Horrorfilm «The Invitation» Premiere, in dem Emmanuel die Hauptrolle spielt.

Nathalie Emmanuel vor kurzem in New York City. Bild: instagram

Aidan Gillen

(Petyr «Littlefinger» Baelish)

Bild: hbo

Für «Littlefinger» war nach der siebten Staffel «Game of Thrones» Schluss, für Aiden Gillens Schauspiel-Karriere aber nicht. Seither arbeitete er an Filmen und Serien wie «Maze Runner – Die Auserwählten in der Todeszone», «Bohemian Rhapsody», «They Want Me Dead» und «Peaky Blinders».

Adain Gillen bei einem Event in Frankreich im März 2022. Bild: Getty Images Europe

Lena Headey

(Cersei Lannister)

Bild: AP/HBO

Lena Heady spielte seit Game of Thrones Rollen in «The Flood», «Gundpowder Milkshake», «DC League of Super-Pets», «Infinity Train» und «Masters of the Universe: Revelation». Bei «Thor: Love and Thunder» war sie mit dem gleichen Schicksal wie Peter Dinklage konfrontiert: auch ihre Szene wurde aus dem Film geschnitten. Zurzeit läuft deswegen eine Klage gegen ihre ehemalige Agentur.

Lena Heady machte im April 2022 ausserdem auf Instagram Werbung für Periodenunterwäsche. Bild: instagram

Emilia Clarke

(Daenerys Targaryen)

Bild: hbo

Emillia Clarkes Projekte nach GoT sind vielfältig. Sie spielte nicht nur in Filmen wie «Solo: A Star Wars Story» und dem Theaterstück «The Seagull» mit, sondern feierte mit «M.O.M.: Mother of Madness» ihr Debüt als Comicbuch-Autorin. In 2023 wird sie mit einer Rolle in «Secret Invasion» Teil des Marvel-Universums.

Emilia Clarke zeigte sich auf Instagram solidarisch mit der Ukraine. Bild: instagram

Rory McCann

(Sandor «The Hound» Clegane)

Bild: hbo

Nach dem Abschluss von «Game of Thrones» im Jahr 2019 hatte Rory McCann eine kleine Rolle in «Jumanji: The Next Level», eine Gastrolle in der Netflix-Serie «Die Bande aus der Baker Street» und Sprechrollen in« The Legend of Vox Machina» und «Transformers: EarthSpark».

Rory McCann an der Premiere von« Jumanji: The Next Level» in 2019. Bild: WireImage

Maisie Williams

(Arya Stark)

Bild: hbo

Noch im September erscheint eine biografische Miniserie über die britische Band Sex Pistols, in der Maisie Williams den Charakter Pamela Rooke spielt. Für das Videospiel Multiversus nahm sie ihre Rolle als Arya Stark wieder auf. Kürzlich beendete Williams die Dreharbeiten zu «The New Look», in dem sie als Catherine Dior (Widerstandskämpferin im Zweiten Weltkrieg und Schwester von Modeschöpfer Christian Dior) zu sehen ist.

Maisie Williams zu Gast an der Met Gala 2022. Bild: keystone

Charles Dance

(Tywin Lannister)

Bild: hbo

Nachdem er 2015 seine Rolle in «Game of Thrones» beendet hatte, spielte Charles Dance in Filmen wie «Stolz und Vorurteil & Zombies», «Ghostbusters» und «The King's Man – The Beginning» und wirkte in Fernsehserien wie «The Crown», «The Sandman» und der neuen Starz-Serie «The Serpent Queen» mit.

Charles Dance an der Premiere von «The King's Man» im Dezember 2021. Bild: keystone

Sean Bean

(Eddard «Ned» Stark)

Bild: hbo

Sean Bean spielte nur in einer Staffel von «Game of Thrones» mit. Zu seinen seitherigen Film- und Serien-Projekte gehören beispielsweise «Silent Hill: Revelation», «The Martian», «Legends», «The Frankenstein Chronicles» und «Snowpiercer». Erst kürzlich stand Bean in den Schlagzeilen, weil er sagte, dass bei den Dreharbeiten von intimen Szenen die Anwesenheit von professionellen Sex-Koordinatoren die Spontanität solcher Momente stören würde.

Sean Bean mit seiner Frau im Juni 2022. Bild: instagram

