Besetzung um Tom Hanks für «A Man Called Otto» wächst an

Die Besetzung um Hauptdarsteller Tom Hanks (65) in der geplanten Hollywood-Version von «A Man Called Ove» wächst an. Neben dem zweifachen Oscar-Preisträger Hanks («Philadelphia», «Forrest Gump») sollen US-Schauspielerin Rachel Keller (29, «Legion») und die mexikanischen Darsteller Mariana Treviño (44, «Overboard») und Manuel Garcia-Rulfo (40, «Die glorreichen Sieben») mitspielen, wie die Produktionsfirma SF Studios am Montag (Ortszeit) bekanntgab. Der Drehstart ist für Mitte Februar in Pittsburgh im US-Staat Pennsylvania geplant.

Tom Hanks wird die Hauptrolle besetzen. Bild: sda

Bei dem englischsprachigen Remake des schwedischen Erfolgsfilms «Ein Mann namens Ove» führt der deutsch-schweizerische Regisseur Marc Forster (52, «Monster's Ball», «Ein Quantum Trost») Regie. Der 2015 in Schweden verfilmte Bestseller-Roman dreht sich um einen griesgrämigen, lebensmüden Witwer (Hanks), der durch die Bekanntschaft mit neuen Nachbarn wieder zurück ins Leben findet.

Die Tragikomödie gewann viele Preise und war 2017 für einen Auslands-Oscar nominiert. In der englischsprachigen Version heisst Ove nun Otto und der Film trägt den Titel «A Man Called Otto». (saw/sda/dpa)