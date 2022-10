Apple bringt neuen Will-Smith-Film trotz Ohrfeigen-Eklats heraus

In der Folge bat der Star aus Filmen wie «Independence Day» und «Men in Black» öffentlich um Entschuldigung und trat aus der Oscar-Akademie zurück. Er wurde ausserdem für zehn Jahre von allen Oscar-Zeremonien ausgeschlossen. (sda/afp)

Doch nun teilte Apple überraschend mit, dass «Emancipation» mit Smith in der Hauptrolle am 2. Dezember in die Kinos kommen und eine Woche später auf Apple TV+ gestreamt werden soll. Damit kann Apple den Film auch für die Oscar-Verleihung im März nächsten Jahres einreichen. Smith spielt in dem Drama einen Sklaven, der von Louisiana in den Norden der USA flüchtet.

Weniger als ein Jahr nach dem Ohrfeigen-Eklat um Hollywood-Star Will Smith wird dessen neuer Film «Emancipation» in die Kinos kommen. Das Sklaven-Drama von Regisseur Antoine Fuqua werde im Dezember veröffentlicht.

Seit dem Eklat bei den Oscars ist es ruhig geworden um Will Smith – nun kommt im Dezember sein neuer Film in die Kinos.

Seit dem Eklat bei den Oscars ist es ruhig geworden um Will Smith – nun kommt im Dezember sein neuer Film in die Kinos. Bild: keystone

Putin annektiert ukrainische Gebiete – den Menschen in Russland ist so bange wie nie zuvor

Das Durchschnittsalter in diesem Ort beträgt fast 60 – so sieht es in deiner Gemeinde aus

Wie oft hatte Sisi ausserehelichen Sex? Die Kaiserin boomt im Kino und auf Netflix

Die Wiener Regisseurin Marie Kreutzer liefert mit dem Film «Corsage» die bisher aufregendste Annäherung an die Kaiserin. Und redet mit uns am Zurich Film Festival per Zoom über deren Mythos.

40 Zentimeter Taillenumfang. Damit verblüffte Kaiserin Elisabeth (1837–1898) alias Sisi, und das tat sich im Sisi-Film «Corsage» auch die Schauspielerin Vicky Krieps an. Um sich einmal so richtig wie Sisi zu fühlen, die schöne Kaiserin, die so lang wie möglich jung bleiben wollte. Sisi war sportsüchtig und essgestört und beschloss mit 40, ihr Gesicht nie mehr in der Öffentlichkeit zu zeigen. «Corsage» setzt in Sisis 40. Jahr ein.