Hollywoodstar Nicolas Cage mit 58 zum dritten Mal Papi geworden

Babyglück mit 58 Jahren: Nicolas Cage darf sich erneut über Nachwuchs freuen. Damit hat der Schauspieler nun drei Kinder von drei verschiedenen Frauen.

Nicolas Cage und Ehefrau Riko Shibata Bild: imago

Ein Artikel von

Hollywoodstar und Oscarpreisträger Nicolas Cage geniesst zum nunmehr dritten Mal Vaterfreuden. Der 58 Jahre alte Schauspieler und seine 27-jährige Ehefrau Riko Shibata sind am vergangenen Mittwoch, dem 7. September, zum ersten Mal gemeinsam Eltern geworden. Dies habe ein Sprecher des Paares laut «People» verraten.

Demnach kam Töchterchen August Francesca Coppola Cage in Los Angeles zur Welt. Der durchaus ungewöhnliche Name dürfte übrigens weniger etwas mit dem berühmten Filmregisseur Francis Ford Coppola zu tun haben, als vielmehr mit der Tatsache, dass Nicolas Cage mit bürgerlichem Namen Nicolas Kim Coppola heisst.

Cage und seine Vielzahl an Ex-Frauen

Mutter und Tochter gehe es gut, heisst es weiter. Es ist das erste Mädchen für den Star. Mit seiner Ex-Partnerin Christina Fulton hat er bereits den erwachsenen Sohn Weston Coppola Cage, er ist inzwischen 31 Jahre alt. Cages Ex-Frau Alice Kim brachte zudem Sohn Kal-El zur Welt, er ist ein 16-jähriger Teenager.

Shibata ist die fünfte Ehefrau des exzentrischen Schauspielers. Die beiden heirateten im Februar 2021 in Las Vegas, nachdem sie sich rund ein Jahr zuvor in Japan kennengelernt hatten. Im Januar dieses Jahres hatten sie bekannt gegeben, ein gemeinsames Kind zu erwarten. Cage war zwischen 1995 und 2001 mit Patricia Arquette verheiratet, es folgten Lisa Marie Presley als Ehefrau Nummer zwei in den Jahren 2002 bis 2004, Alice Kim direkt im Anschluss bis ins Jahr 2016 und für eine kurze Zeit im Jahr 2019 Erika Koike.

(spot on news,t-online,sow)