«Schwarzenegger ist in grossartiger Form» – so reagieren Arnies Fans auf «Fubar»

Es ist Arnold Schwarzeneggers erste Hauptrolle in einer Serie: Netflix neuste Action-Serie «Fubar». Seit dem 25. Mai ist diese auf dem Streaming-Anbieter verfügbar und schaffte es auch in der Schweiz auf den ersten Platz der Streaming-Charts.

«Fubar» ist inspiriert von James Camerons Film «True Lies – Wahre Lügen» aus dem Jahre 1994, in dem Schwarzenegger die Hauptrolle spielte. «Überall, wo ich hingehe, fragen mich die Leute, wann ich wieder eine grosse Action-Komödie wie ‹True Lies› machen werde. Nun, hier ist sie», sagte der gebürtige Österreicher.

In der Netflix-Serie spielt der 75-jährige Schwarzenegger ein Vater, der erfährt, dass seine Tochter (wird von Monica Barbaro gespielt) ebenfalls CIA-Agentin ist. Ihnen wird klar, dass ihre gesamte Beziehung eine Lüge war und sie sich in Wirklichkeit gar nicht kennen. Sie sind gezwungen, zusammenzuarbeiten und die Serie behandelt Themen wie Familiendynamiken in einem Umfeld von Spionen und Action.

Wie auch im echten Leben hat Schwarzenegger in «Fubar» österreichische Wurzeln und spricht dementsprechend mit einem Akzent und macht sich über sein eigenes Image lustig.

Erst letzte Woche wurde der ehemalige Gouverneur von Kalifornien zum neuen Chief Action Officer bei Netflix ernannt. Er verspricht Netflix-Abonnenten die grössten Explosionen, die es gibt, denn niemand kenne sich mit Action so gut aus, wie er.

Kritiken sind durchmischt

Die Meinungen über Arnies neuste Serie sind durchmischt. Während «The Hollywood Reporter» schreibt, dass die Serie «gerade nicht langweilig» und «mittelmässig» ist und professionelle Kritiker der Action-Komödie auf Rotten Tomatoes 49 von 100 Prozent geben, zeigen sich Schwarzenegger-Fans eher begeistert.

Auf Sozialen Medien schreiben viele, dass die Serie lustig ist und Spass macht. Das zeichnet sich auch bei der Bewertung auf Rotten Tomatoes ab. Der Zuschauer-Score liegt bei 70 Prozent deutlich höher als der der Kritikerinnen und Kritiker.

«Ich habe #FUBAR gestern Abend fertig geschaut und es hat mir gefallen. Es tendiert mehr in Richtung Komödie als in Richtung Action, aber er scheut sich auch nicht einen herzzerreissenden Moment einzubauen (besonders in den späteren Episoden). @Schwarzenegger ist in grossartiger Form und ich habe es geliebt, seine komödiantischen Fähigkeiten zu sehen. Monica Barbaro ist ausgezeichnet.»

«Die neue Serie ‹Fubar› mit Arnold Schwarzenegger auf Netflix ist wirklich lustig! Dunkler Humor. Die Serie nimmt sich selbst überhaupt nicht ernst und ist gerade deshalb so gut. Arnold ist fast im Ruhestand bei der CIA und hat eine Tochter, die ihn belügt und dann müssen sie für eine Mission zusammenarbeiten. #Fubar»

«Arnolds neue @netflix-Serie #FUBAR ist unterhaltsam. Ignoriert die fadenscheinigen Kritiken von versnobten Kritikern (die dummerweise erwarten, dass Spionage-Action-Komödien europäische Arthouse-Drehbücher haben). «FUBAR» ist die lustige, unterhaltsame Serie, auf die Fans von #TrueLies (1994) seit Jahren gewartet haben.»

Doch damit nicht genug Schwarzenegger. Am 7. Juni bringt Netflix eine dreiteilige Dokumentation über den Schauspieler heraus und für im Herbst ist die Veröffentlichung von seinem Buch «Be Useful: Seven Tools for Life», ein Ratgeber mit Fitness- und Lebenstipps, angekündigt.

