Was kostet welcher Streamingdienst? Und wo ist das Angebot am grössten?

Das kostet die Netflix-Konkurrenz – und so viele Filme und Serien kriegst du für dein Geld

Zwischen acht und zwanzig Franken geben Schweizerinnen und Schweizer pro Monat für einen Streamingdienst wie Netflix oder Amazon Prime aus. Was kriegst du für dein Geld? Hier erfährst du es!

Das Angebot im Streaming-Dschungel wird immer undurchsichtiger. Auch wenn es Aufschreie gibt, wenn Branchenprimus Netflix (wieder einmal) die Abo-Preise erhöht, das billigste Abo ist über die Jahre gleich teuer geblieben. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bekommst du allerdings bei einem anderen Anbieter.

Das sind die grössten Streamingdienste

Netflix ist in der Schweiz ganz klar Marktführer mit einem Marktanteil von 39 Prozent. Auf dem zweiten Platz liegt der Streamingdienst von Amazon, gefolgt von Disney Plus.

Wie viele Personen nutzen welchen Dienst?

Mit einer Studie zur Nutzung von elektronischen Medien eruiert die Interessengemeinschaft Elektronische Medien (IGEM) jährlich, welche Streaming-Dienste in der Schweiz am beliebtesten sind. Netflix hatte 2022 die Nase deutlich vorne: Knapp die Hälfte aller befragten Personen schauen mindestens gelegentlich Netflix. Der US-Konzern hat in der Schweiz 3,1 Millionen Nutzer.

Apple TV+ ist der einzige Anbieter, dessen Nutzung im letzten Jahr abgenommen hat, wenn auch nur um 0.2 Prozent im Vergleich zu 2021.

Die meisten Erwachsenen, die Streaming-Dienste nutzen, sind zwischen 18 und 34 Jahre alt. Auffällig wenig ist Amazon verbreitet.

Sind die Preise gestiegen?

Lediglich zwei Streamingdienste haben ihre Abo-Preise in den letzten fünf Jahren nach oben angepasst: Disney Plus und Apple TV+. Da Netflix der einzige Streamingdienst mit verschiedenen Abo-Preisen ist, wurde hier das günstigste Abo berücksichtigt.

Der Preis für ein Basis-Abo von Netflix ist in den letzten fünf Jahren konstant geblieben, grosse Preiserhöhungen gab es dagegen beim Standard- und Premium-Abo. Das teuerste Abo kostet bei Netflix zurzeit 24.90 Franken, 2018 hat es noch 19.90 Franken gekostet. Das ist ein Preisanstieg von 25 Prozent.

So viele Filme und Serien haben die Anbieter

Gerade Netflix haut gefühlt eine neue Original-Produktion nach der nächsten heraus. Aber haben sie auch am meisten Auswahl? Knapp nicht. Amazon Prime Video führt die Liste mit 6389 Titeln an, Netflix bietet allerdings nur acht Titel weniger (Stand: 14. April 2023). Was auch deutlich wird: Ausser Apple TV+ haben alle Streamingdienste deutlich mehr Filme als Serien im Angebot.

Bei wem kriegst du am meisten für dein Geld?

Welcher Streaming-Dienst hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Hier trumpft ganz klar Amazon Prime Video auf: Schweizerinnen und Schweizer zahlen pro Monat 9.90 Franken und erhalten dafür eine Auswahl an 6389 Filmen und Serien. Pro Titel bezahlen die Nutzer also nur 0,0016 Franken.

Auch wenn das Streaming-Abo von Apple TV+ mit monatlichen acht Franken das billigste ist, hat Apple mit insgesamt 167 Titel deutlich am wenigsten Auswahl. Schweizer User zahlen demzufolge etwas mehr als vier Rappen pro Titel.

