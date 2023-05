Durch die neue Massnahme erhofft sich Netflix mehr Einnahmen. Keystone

Netflix-Konto darf nur noch mit Leuten aus demselben Haushalt geteilt werden

Der Streaming-Riese hat eine radikale Entscheidung getroffen: Ab diesem Dienstag können Abonnenten in rund 100 Ländern, einschliesslich der Schweiz, ihr Konto nur noch mit den Mitgliedern ihres Haushalts kostenlos teilen.

Eine Ära geht zu Ende: Ab diesem Dienstag ist es nicht mehr möglich, sein Netflix-Konto kostenlos mit Personen ausserhalb des eigenen Haushalts zu teilen. Dafür wird man neu zur Kasse gebeten werden.

Diese neue Form, die bereits in Kanada getestet worden war, wurde auf etwa 100 Länder ausgeweitet. Betroffen sind unter anderem Nutzer aus der Schweiz, Frankreich und den USA, berichtet das Unternehmen.

«Wir sind uns bewusst, dass es viel Verwirrung über die Aufteilung von Netflix gegeben hat», betonte der US-Konzern kürzlich und stellt klar:

«Ein Netflix-Konto ist für die Nutzung durch Mitglieder eines Haushalts bestimmt.»

Knapp sechs Franken mehr pro Monat

Konkret bedeutet dies, dass Abonnenten, die ihr Netflix-Konto ausserhalb ihres Haushalts freigeben, eine E-Mail erhalten. Es gibt zwei Möglichkeiten:

Personen, die das betroffene Konto nutzen, können ihr Profil auf ein neues Abonnement übertragen, das sie selbst bezahlen müssen;

Der Kontoinhaber kann weitere Abonnenten hinzufügen. Die Kosten dafür betragen 5,90 Franken pro Monat.

Beachtet werden muss dabei, dass die Preise von Land zu Land unterschiedlich sind. In Frankreich oder Spanien muss man für jeden neuen Nutzer 5,99 Euro pro Monat bezahlen, berichtet «Le Parisien». In Portugal belaufen sich die Kosten für jeden zusätzlichen Abonnenten auf 4 Euro.

«Mehr als 100 Millionen Haushalte teilen ihr Konto, was unsere Fähigkeit, in grossartige Filme und Fernsehserien zu investieren, beeinträchtigt», betonte Netflix im Februar in einer Erklärung.

Der Marktführer im Bereich Streaming hatte lange Zeit das Teilen von Konten toleriert. Doch nach Jahren, die dem Wachstum der Nutzerzahlen gewidmet waren, will das Unternehmen nun mehr Wert auf Rentabilität legen. (asi)